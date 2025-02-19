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綠茶遭控詐騙親發聲！　「沒有消失不聯繫」揭女股東強行取錢內幕

記者陳芊秀／綜合報導

藝人綠茶（林埈永）去年（2024）跟乾弟弟和合夥開炸雞店，不料被一名女網友（方小姐）控訴詐騙50萬元，而且他被指封鎖對方，女方因此公開此事，經紀人昨日代為回應女方發文部分不屬實，希望雙方好好溝通早日解決。而他昨日公開發聲明，並還原事件經過，今後一切將交由律師處理。

▲▼綠茶（林埈永）與人合作開炸雞店遭控詐騙，親自發聲明回應。（圖／翻攝自臉書）

▲綠茶（林埈永）與人合作開炸雞店遭控詐騙，親自發聲明回應。（圖／翻攝自臉書）

綠茶透過聲明表示，他與股東兩人在2024年5月開炸雞店，去年10月方小姐自願增資50萬元成為第三位股東，合約已明確載明，每半年將以20%的比例分配利潤。然而，合作期間，他提及方小姐多次與股東爭執分潤問題，甚至在不到半年內要求取回本金。基於朋友道義，他個人先支付25萬元，「期間公司無法與方小姐溝通，我本人並沒有消失也不聯繫」，後來卻發生方小姐於農曆新年期間，強行進入炸雞店取走當日的營業額4萬元，「簡訊不讀不回造成公司損失，以及員工們的困擾」。

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面對指控，林埈永表示「以上才是真正的事情」，並強調不願再浪費社會資源，因此不會再做任何回應，後續將交由律師處理。他最後也向外界致歉，表示對於此事件造成大家困擾深感抱歉。

▲▼綠茶（林埈永）與人合作開炸雞店遭控詐騙，親自發聲明回應。（圖／翻攝自臉書）

▲綠茶（林埈永）聲明全文。（圖／翻攝自臉書）

除了公開聲明，他在限動寫下「溝通有這麼難嗎？」並加上雙手攤手的表情圖示，吐露心聲。

▲▼綠茶（林埈永）與人合作開炸雞店遭控詐騙，親自發聲明回應。（圖／翻攝自臉書）

▲綠茶限動發聲：「溝通有這麼難嗎？」（圖／翻攝自臉書）

【綠茶林埈永聲明】

本人林埈永與股東兩人在 2024年5月 設立「南韓大雞」位於關渡碼頭貨櫃市集，在去年十月方小姐自願增資 50萬元 成為此店的第三位股東，合約清楚載明，每半年營業利潤盈餘獲利會以 20% 進行分配分潤。

對於今年方小姐的指控完全不實，在合作期間屢次與我跟另一位股東爭吵分潤問題，合作不到半年便要拿回本金，基本朋友道義下，我個人先支付 25萬元 給方小姐，期間公司無法與方小姐溝通，我本人並沒有消失也不聯繫。自從方小姐拿走 25萬元 後，在過年期間又強行到炸雞店直接拿走當天四萬元營業額後，簡訊不讀不回造成公司損失，以及員工們的困擾。

以上才是真正的事情，為不浪費社會資源，對於方小姐不實指控，我們不再做任何回覆，一切交由律師處理。

不好意思，造成大家困擾盡請原諒！

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