ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周湯豪豪宅爆「同區域裝潢改6次」！稱細節控：感覺不對　經紀人認了

【獨家】【裝潢龜毛好磨人】細節控一發不可收拾　周湯豪新居裝潢修改6次

▲周湯豪除了在工作上相當龜毛外，對於新居的裝潢也是採高標準要求。

圖文／鏡週刊

周湯豪去年才砸8,000萬元買下台北內湖豪宅，過去跟媽媽比莉同住、相依為命的他，開啟自己的獨立新生活，然而在工作上有「細節控」之稱的他，親手操刀新居的設計時，光同一區域裝潢，前後就修改多達5、6次，龜毛個性發作起來無人能擋。

周湯豪過去一直被戲稱媽寶，因他和媽媽比莉母子情深，於公於私都相當親密，但去年周湯豪獨立置產，花了8千萬元在台北內湖買下80坪的豪宅，一坪要價近百萬元，雖然僅離比莉住處約20分鐘車程，但也顯現他自立的決心，且不只當作住家，還能結合工作室使用，就不會像過去一樣，因為徹夜工作，打擾到媽媽休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【獨家】【裝潢龜毛好磨人】細節控一發不可收拾　周湯豪新居裝潢修改6次

▲去年周湯豪買下8,000萬元豪宅，除了自己住外，也要當成工作室使用。（翻攝自Google Map）

感覺不對　設計重新來過

據悉，周湯豪對自己的新家有超多創意，設計、裝潢的風格，都由他自己發想，且對於細節相當重視，比如說一個區域的設計，做好之後若覺得感覺不對，就會重新來過，也豪爽支付修改裝潢的費用，這種藝術家性格的高度要求，他也自稱就是「細節控」。

【獨家】【裝潢龜毛好磨人】細節控一發不可收拾　周湯豪新居裝潢修改6次

▲周湯豪（左）和Ella（右）都是在台北內湖置產的名人。

比如說辦一場演唱會，他就兼任創意總監、視覺總監、造型與舞台設計，親自盯著每個環節，曾經忙到1天只睡3小時，連工作人員都跟不上他拚命三郎的腳步，但他不喊累，還說：「這些都是小case，我要把東西做好，龜毛是一定要的。」對於每天要生活的新家，也是相同態度。

之前周湯豪不回應置產新居的消息，但對於他裝潢一事，經紀人向本刊證實「確有其事」，並且透露，因為之前都在忙演唱會，近期才開始動工，「一切都符合社區規範。」

【獨家】【裝潢龜毛好磨人】細節控一發不可收拾　周湯豪新居裝潢修改6次

▲周湯豪（左）和媽媽比莉（右）感情甚篤，還會互送禮物當驚喜，猶如前世情人。（翻攝自周湯豪臉書）

滑雪出事　腿傷口三公分

有爆料指出，周湯豪會搬出去，是因為比莉嫌他吵、趕他出去住，但母子倆感情還是相當好，除了在工作時會互相搭配造型，比莉還會幫周湯豪補妝，私下兩人更會互相買禮物送對方當驚喜，猶如前世情人般的溫馨。

周湯豪最近飛來飛去，1月才去日本滑雪，不慎被撞到，小腿有深達3公分的傷口，當場血流如注，直接乘坐雪地救護車到滑雪場的醫護室縫合傷口。雖然傷勢未癒，但周湯豪又飛去吉隆坡，一派悠閒的背後，其實是赴當地籌備新作品，同時還得緊盯台北新家的裝修進度，真是一刻不得閒。

【獨家】【裝潢龜毛好磨人】細節控一發不可收拾　周湯豪新居裝潢修改6次

▲周湯豪（左）曾一度和鬼鬼（右）熱炒緋聞，但隨著鬼鬼懷孕生子，周湯豪目前感情狀態成謎。（翻攝自鬼鬼微博）


更多鏡週刊報導
【裝潢龜毛好磨人】王少偉靠自己省20萬元　還變身「房產軍師」
【獨家】【女王碰毒一路騙】知名經紀人揭詐騙內幕　劉喬安郵包藏毒1.5公斤
【女王碰毒一路騙】八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【人家怕怕QQ】陌生人來！虎斑貓躲棉被嚇到眼眶泛淚滿臉委屈

推薦閱讀

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！　鬆口認很難過：我累了

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！　鬆口認很難過：我累了

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

陳曉前經紀人昔PO文掀揣測！　他酒後吐真言「婚後始終愛著那女孩」

陳曉前經紀人昔PO文掀揣測！　他酒後吐真言「婚後始終愛著那女孩」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！　鬆口認很難過：我累了

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校
  2. 勸汪小菲「吃相好看一點」　孫德榮預言他官司結果：把你的劇本放下吧
  3. 56歲吳倩蓮「銀灰白髮」近照曝光！　閃嫁圈外人消失螢光幕14年
  4. 許藍方被爆「同居王少偉」！回應藏亮點 他經紀人鬆口：請見諒
  5. 孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈
  6. 周湯豪豪宅爆「同區域裝潢改6次」！稱細節控：感覺不對　經紀人認了
  7. 綠茶遭控詐騙親發聲！　「沒有消失不聯繫」揭女股東強行取錢內幕
  8. 小孟老師／2月19日星座運勢　天蠍追愛就要主動
  9. 汪小菲母子遭爆「45億藏錢台灣」！虛報營收作假帳　台灣親人被當人頭
  10. 大S驟逝2週「阿雅首公開現身」！被拍素顏0偽裝 心碎嘆：痛苦無常

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366