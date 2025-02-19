周湯豪豪宅爆「同區域裝潢改6次」！稱細節控：感覺不對　經紀人認了

▲周湯豪除了在工作上相當龜毛外，對於新居的裝潢也是採高標準要求。



圖文／鏡週刊

周湯豪去年才砸8,000萬元買下台北內湖豪宅，過去跟媽媽比莉同住、相依為命的他，開啟自己的獨立新生活，然而在工作上有「細節控」之稱的他，親手操刀新居的設計時，光同一區域裝潢，前後就修改多達5、6次，龜毛個性發作起來無人能擋。

周湯豪過去一直被戲稱媽寶，因他和媽媽比莉母子情深，於公於私都相當親密，但去年周湯豪獨立置產，花了8千萬元在台北內湖買下80坪的豪宅，一坪要價近百萬元，雖然僅離比莉住處約20分鐘車程，但也顯現他自立的決心，且不只當作住家，還能結合工作室使用，就不會像過去一樣，因為徹夜工作，打擾到媽媽休息。

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▲去年周湯豪買下8,000萬元豪宅，除了自己住外，也要當成工作室使用。（翻攝自Google Map）



感覺不對 設計重新來過

據悉，周湯豪對自己的新家有超多創意，設計、裝潢的風格，都由他自己發想，且對於細節相當重視，比如說一個區域的設計，做好之後若覺得感覺不對，就會重新來過，也豪爽支付修改裝潢的費用，這種藝術家性格的高度要求，他也自稱就是「細節控」。

▲周湯豪（左）和Ella（右）都是在台北內湖置產的名人。



比如說辦一場演唱會，他就兼任創意總監、視覺總監、造型與舞台設計，親自盯著每個環節，曾經忙到1天只睡3小時，連工作人員都跟不上他拚命三郎的腳步，但他不喊累，還說：「這些都是小case，我要把東西做好，龜毛是一定要的。」對於每天要生活的新家，也是相同態度。

之前周湯豪不回應置產新居的消息，但對於他裝潢一事，經紀人向本刊證實「確有其事」，並且透露，因為之前都在忙演唱會，近期才開始動工，「一切都符合社區規範。」

▲周湯豪（左）和媽媽比莉（右）感情甚篤，還會互送禮物當驚喜，猶如前世情人。（翻攝自周湯豪臉書）



滑雪出事 腿傷口三公分

有爆料指出，周湯豪會搬出去，是因為比莉嫌他吵、趕他出去住，但母子倆感情還是相當好，除了在工作時會互相搭配造型，比莉還會幫周湯豪補妝，私下兩人更會互相買禮物送對方當驚喜，猶如前世情人般的溫馨。

周湯豪最近飛來飛去，1月才去日本滑雪，不慎被撞到，小腿有深達3公分的傷口，當場血流如注，直接乘坐雪地救護車到滑雪場的醫護室縫合傷口。雖然傷勢未癒，但周湯豪又飛去吉隆坡，一派悠閒的背後，其實是赴當地籌備新作品，同時還得緊盯台北新家的裝修進度，真是一刻不得閒。

▲周湯豪（左）曾一度和鬼鬼（右）熱炒緋聞，但隨著鬼鬼懷孕生子，周湯豪目前感情狀態成謎。（翻攝自鬼鬼微博）



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