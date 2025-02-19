大S驟逝2週「阿雅首公開現身」！被拍素顏0偽裝 心碎嘆：痛苦無常

圖文／CTWANT

大S月初在日本旅遊途中，因流感併發肺炎猝逝，享年48歲。距離大S過世約兩週，她的親朋好友仍在失去至親的悲傷中，即便照大S生前意願低調處理後事，仍希望能為已故的大S盡份心力。據了解，家屬近日找了佛學會幫大S念經祈福，祈願她在另個世界過得順心；而大S好友阿雅也強打起精神，舉辦佛學講座，題目正好是「人生不長，痛苦終究會過去」，這也是大S過世後，阿雅首次現身公開場合，想必這次演講主題，對失去親友的她，更是深有感觸。

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16日下午4點多，一臉素顏的阿雅由一名女性友人陪同，搭乘計程車抵達台北市北投區的那瀾陀菩提台北學會，準備出席下午5點由她講演的活動。下午5點多，參加活動的學員陸續坐下，阿雅則戴上眼鏡化身禪學講師開始演講，粗略計算當天參加的男女學員大約有20人左右，活動約1.5小時後結束。

晚間近7點，陸續有學員離開，部分沒有急著走的學員們則聚集到大門附近的桌子聊天交流。直到快9點阿雅和同行的女性友人走出學會大門等車，上車後直接返回內湖住處休息。

阿雅11年前嫁給西藏第七世竹慶本樂仁波切，近年她淡出演藝圈，仍舊每隔一段時間就在老公開設的佛學中心開講。值得一提的是，當天阿雅演講主題「人生不長，痛苦終究會過去」，碰巧就是在大S頭七的隔天宣布，報名通知信中則寫下，「人生無常，就連痛苦也是無常的。如果我們能在面對困難和不如意的時候，提醒自己『痛苦終究會過去』，或許就在那一刻，痛苦也會變得稍微輕一些。」一番話也許就是阿雅面對好友驟逝的無盡感嘆。

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