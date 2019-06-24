「爆紅女星」永野芽郁生命倒數　北村匠海催淚幫實現願望

記者吳睿慈／綜合報導

日本電影《妳在月夜裡閃耀光輝》改編自第23屆「電擊小說大賞」得獎作品，並由《我想吃掉你的胰臟》導演月川翔編寫劇本翻拍，女主角找來「爆紅女星」永野芽郁擔綱，飾演患有不治之症的女高中生飾演「真水」，當生命進入倒數，她演出角色的樂觀積極，另一方面卻讓觀眾不捨，眼淚直直落的哭戲逼出在場的導演、攝影。

▲永野芽郁飾演患有不治之症的女高中生。（圖／車庫提供）



永野芽郁飾演患有不治之症的女高中生，她詮釋出角色「真水」的開朗態度，「我不想成為只會令人感到悲傷的女主角，所以我常面帶笑容詮釋這個角色，我想表現出『真水』是一名努力與自己的心情奮戰的女孩。」她不只完美詮釋女主角的天真無邪，連哭戲也非常到位。

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▲北村匠海幫永野芽郁完成願望。（圖／車庫提供）



北村匠海認證永野芽郁的哭戲，「看正片時才發現芽郁的眼淚都如珍珠般地落下，超驚人。」他還透露，拍攝當下許多工作人員都邊哭邊完成工作，他表示：「我想，這一定是因為『真水』是這部片的靈魂人物才會這樣，。芽郁在拍攝現場時總是很超然的樣子，但開拍瞬間又切換模式馬上入戲，哭戲超強，結束後又笑瞇瞇的，讓我覺得真不愧是女演員！」

▲永野芽郁笑容開朗，完美詮釋劇中角色樂觀面對疾病的態度。（圖／車庫提供）



《妳在月夜裡閃耀光輝》描述高中生岡田卓也（北村匠海 飾），某天邂逅了因為不治之症而長期住院的渡良瀨真水（永野芽郁飾），他接受女方的請求，完成對方無法實現的心願，再與她分享心得感想，然而，真水的生命一直在倒數，兩人也將面臨殘酷的現實。《妳在月夜裡閃耀光輝》6月28日在台上映。