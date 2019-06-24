林予晞憶當空姐「飛18小時」　回飯店腳趾變形：像裹小腳

記者李欣容／台北報導

林予晞出道前曾當過空服員，看到空姐罷工新聞，還有人說空姐是「小公主」，她今出席活動時說：「我懂他們為什麼這樣講，其實空服員跟演藝人員一樣，要維持儀態，但背後多少辛酸大家一定不知道，我能理解也能體會。」透露過去飛長程班機時，到飯店脫掉絲襪腳趾都已變形。

▲林予晞以前曾是空姐 。（圖／記者李欣容攝）

林予晞以前在當空服員時，想到要飛超過18小時的長程班機就很累，「從化妝，出門，行前會議到上飛機、落地、回到飯店，絲襪脫下來的時候腳都糾成一團，絲襪單數太高，腳趾都變正方形，很難撐開，像裹小腳一樣，我覺得這過程是最辛苦的。」

請繼續往下閱讀...

▲林予晞今擔任長假營養計畫愛心大使。（圖／記者李欣容攝）

她認為彼此對立是因爲不了解，需要溝通，「我以前就滿喜歡跟客人聊天，就是因為沒心情才要去創造心情，有些年輕人也會對這工作有興趣，好奇。」林予晞搞笑說，最常是服務到媽媽跟阿姨，她們會像物色好媳婦般跟她搭話。

▲林予晞以前也對空服員有誤解，入行後才知背後辛苦。（圖／記者李欣容攝）

至於有人用小公主來形容空服員，林予晞說：「我曾經也這樣想過，也是一開始對她們有誤解，所以我就乾脆把自己丟進那個環境，想不通就要試著自己理解。」現在有人問她相關問題，她也樂意回答，能成為溝通橋樑也是她很想做的。