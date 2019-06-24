ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林予晞憶當空姐「飛18小時」　回飯店腳趾變形：像裹小腳

記者李欣容／台北報導

林予晞出道前曾當過空服員，看到空姐罷工新聞，還有人說空姐是「小公主」，她今出席活動時說：「我懂他們為什麼這樣講，其實空服員跟演藝人員一樣，要維持儀態，但背後多少辛酸大家一定不知道，我能理解也能體會。」透露過去飛長程班機時，到飯店脫掉絲襪腳趾都已變形。

▲▼ 林予晞以前曾是空姐 。（圖／記者李欣容攝）

▲林予晞以前曾是空姐 。（圖／記者李欣容攝）

林予晞以前在當空服員時，想到要飛超過18小時的長程班機就很累，「從化妝，出門，行前會議到上飛機、落地、回到飯店，絲襪脫下來的時候腳都糾成一團，絲襪單數太高，腳趾都變正方形，很難撐開，像裹小腳一樣，我覺得這過程是最辛苦的。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 林予晞以前曾是空姐 。（圖／記者李欣容攝）

▲林予晞今擔任長假營養計畫愛心大使。（圖／記者李欣容攝）

她認為彼此對立是因爲不了解，需要溝通，「我以前就滿喜歡跟客人聊天，就是因為沒心情才要去創造心情，有些年輕人也會對這工作有興趣，好奇。」林予晞搞笑說，最常是服務到媽媽跟阿姨，她們會像物色好媳婦般跟她搭話。

▲▼ 林予晞以前曾是空姐 。（圖／記者李欣容攝）

▲林予晞以前也對空服員有誤解，入行後才知背後辛苦。（圖／記者李欣容攝）

至於有人用小公主來形容空服員，林予晞說：「我曾經也這樣想過，也是一開始對她們有誤解，所以我就乾脆把自己丟進那個環境，想不通就要試著自己理解。」現在有人問她相關問題，她也樂意回答，能成為溝通橋樑也是她很想做的。

推薦閱讀

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

吳宗憲「我就是雞婆」再談謝忻　揭演藝圈內幕嗆酸民：不服來戰！

吳宗憲「我就是雞婆」再談謝忻　揭演藝圈內幕嗆酸民：不服來戰！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林予晞, 空姐, 長榮罷工

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美鳳
  2. 登台詐騙集團尾牙秀領百萬…《男女糾察隊》田村亮說謊破功！11諧星慘遭停工
  3. 買火車票「花5秒等找零」…背後香水女不耐煩：8塊也要拿　佩佩回頭傻眼
  4. 王大陸、張榕容「合體蜜拉喬娃薇琪」　一見面就開玩笑
  5. 《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者
  6. 張秀卿揭婚變內幕！ 　爆蔡秋鳳哭聲像「出殯」害她2嫁
  7. 理科先生婚前「瘦一圈」舊照曝光！　網驚呼超帥：好像趙又廷
  8. 小鬼「嘴上功夫」超強！矇眼狂咬猜題　熊熊轉身一看：竟然吃藍白拖
  9. 導演大改劇本！炎亞綸《鞏仙》首演武俠　提前進組「做了4件事」
  10. 名模邱馨慧結婚了！　虧老公是「超級業務」：追我像在追訂單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366