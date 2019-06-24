獨家／陳立農「招牌露齒笑」消失　巴黎高清時尚照轉大人！

記者關韶文／台北報導

陳立農因《偶像練習生》選秀脫穎而出，在微博擁有千萬粉絲、IG擁有百萬粉絲的他，受到知名精品Dunhill邀請，首度前往巴黎時裝周。年僅19歲的陳立農，第一次到巴黎時裝周見世面，被問到拍「時尚表情」要不要收起陽光笑容，他則說，「其實是當下的場景環境讓我有什麼樣的感覺，就照著感覺走。」

▲▼陳立農收起招牌陽光笑容。（圖／傳奇星娛樂提供）

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第一次到巴黎，陳立農相當興奮，「這個城市給我感覺很放鬆很熱情，還有建築物也都非常有設計感很時尚，希望有機會可以再來這裡走走。」而他把握工作空檔，也到當地景點拍照留念，「我有去賽納河看巴黎夜景，很美又浪漫，有經過了巴黎聖母院，艾菲爾鐵塔，是一個很有文化氣息的城市。」

▲▼陳立農第一次前進巴黎時裝周。（圖／傳奇星娛樂提供）

除了拍照外，最重要的行程當然就是看秀，陳立農開心表示，「巴黎很浪漫，藝術又時尚，而Dunhill是一個優雅時尚又很有品質的品牌，我也很期待今晚的大秀。」至於有沒有想嘗試走秀，陳立農笑說，「目前還沒想過，希望有機會可以試試，哈哈！」

▲▼陳立農受到知名品牌邀請前往看秀。（圖／傳奇星娛樂提供）

過去只有「聽過時裝周」，這次則是親身參與，讓陳立農大開眼界，「以前都是聽過這個名詞而已，但到了巴黎看完男裝周後才知道這麼盛大，一切非常的專業及精彩。」被問到自己夠不夠時尚，陳立農笑說，「我還在努力中！」

▲▼陳立農把握工作空檔在當地觀光。（圖／傳奇星娛樂提供）