ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／陳立農「招牌露齒笑」消失　巴黎高清時尚照轉大人！

記者關韶文／台北報導

陳立農因《偶像練習生》選秀脫穎而出，在微博擁有千萬粉絲、IG擁有百萬粉絲的他，受到知名精品Dunhill邀請，首度前往巴黎時裝周。年僅19歲的陳立農，第一次到巴黎時裝周見世面，被問到拍「時尚表情」要不要收起陽光笑容，他則說，「其實是當下的場景環境讓我有什麼樣的感覺，就照著感覺走。」

▲▼陳立農。（圖／傳奇星娛樂提供）

▲▼陳立農收起招牌陽光笑容。（圖／傳奇星娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼陳立農。（圖／傳奇星娛樂提供）

第一次到巴黎，陳立農相當興奮，「這個城市給我感覺很放鬆很熱情，還有建築物也都非常有設計感很時尚，希望有機會可以再來這裡走走。」而他把握工作空檔，也到當地景點拍照留念，「我有去賽納河看巴黎夜景，很美又浪漫，有經過了巴黎聖母院，艾菲爾鐵塔，是一個很有文化氣息的城市。」

▲▼陳立農。（圖／傳奇星娛樂提供）

▲▼陳立農第一次前進巴黎時裝周。（圖／傳奇星娛樂提供）

▲▼陳立農。（圖／傳奇星娛樂提供）

除了拍照外，最重要的行程當然就是看秀，陳立農開心表示，「巴黎很浪漫，藝術又時尚，而Dunhill是一個優雅時尚又很有品質的品牌，我也很期待今晚的大秀。」至於有沒有想嘗試走秀，陳立農笑說，「目前還沒想過，希望有機會可以試試，哈哈！」

▲▼陳立農。（圖／傳奇星娛樂提供）

▲▼陳立農受到知名品牌邀請前往看秀。（圖／傳奇星娛樂提供）

▲▼陳立農。（圖／傳奇星娛樂提供）

過去只有「聽過時裝周」，這次則是親身參與，讓陳立農大開眼界，「以前都是聽過這個名詞而已，但到了巴黎看完男裝周後才知道這麼盛大，一切非常的專業及精彩。」被問到自己夠不夠時尚，陳立農笑說，「我還在努力中！」

▲▼陳立農。（圖／傳奇星娛樂提供）

▲▼陳立農把握工作空檔在當地觀光。（圖／傳奇星娛樂提供）

▲▼陳立農。（圖／傳奇星娛樂提供）

推薦閱讀

畢書盡專屬巴士上路！　親自「摺紙星星」寵粉沒極限

畢書盡專屬巴士上路！　親自「摺紙星星」寵粉沒極限

韋禮安大方唱「三首全新單曲」　預告新專輯特殊概念！

韋禮安大方唱「三首全新單曲」　預告新專輯特殊概念！

楊丞琳：我在友情路非常不順！　「謝謝陳妍希對我信任」

楊丞琳：我在友情路非常不順！　「謝謝陳妍希對我信任」

獨家／孟耿如宣布：1年不拍戲！　籌備「4件人生大事」

獨家／孟耿如宣布：1年不拍戲！　籌備「4件人生大事」

白安「全創作電腦」遺失了！　190分鐘後出現在這裡

白安「全創作電腦」遺失了！　190分鐘後出現在這裡

李榮浩小巨蛋3分鐘完售！　楊丞琳「IG報喜訊」同步慶祝

李榮浩小巨蛋3分鐘完售！　楊丞琳「IG報喜訊」同步慶祝

F.I.R.台上連唱11首！　阿沁老婆「抱全家」在台下團員

F.I.R.台上連唱11首！　阿沁老婆「抱全家」在台下團員

直擊片／楊丞琳演唱會索吻！　嘉賓狂親3次：等好久了❤

直擊片／楊丞琳演唱會索吻！　嘉賓狂親3次：等好久了❤

炎亞綸戴頭套「古裝扮相」曝光　微博瘋傳：為愛復仇！

炎亞綸戴頭套「古裝扮相」曝光　微博瘋傳：為愛復仇！

偶像女團照X光發現「4公分腫瘤」　日夜狂咳嘆：人生好短

偶像女團照X光發現「4公分腫瘤」　日夜狂咳嘆：人生好短

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳立農

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 匿名企業家找上她！楊貴媚宣布「新的身分」手緊牽陳美鳳
  2. 登台詐騙集團尾牙秀領百萬…《男女糾察隊》田村亮說謊破功！11諧星慘遭停工
  3. 買火車票「花5秒等找零」…背後香水女不耐煩：8塊也要拿　佩佩回頭傻眼
  4. 王大陸、張榕容「合體蜜拉喬娃薇琪」　一見面就開玩笑
  5. 《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者
  6. 張秀卿揭婚變內幕！ 　爆蔡秋鳳哭聲像「出殯」害她2嫁
  7. 理科先生婚前「瘦一圈」舊照曝光！　網驚呼超帥：好像趙又廷
  8. 小鬼「嘴上功夫」超強！矇眼狂咬猜題　熊熊轉身一看：竟然吃藍白拖
  9. 導演大改劇本！炎亞綸《鞏仙》首演武俠　提前進組「做了4件事」
  10. 名模邱馨慧結婚了！　虧老公是「超級業務」：追我像在追訂單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366