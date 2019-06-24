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蜘蛛人、猛毒合體破局！索尼影業「保留電影各自獨立」

記者洪文／綜合報導

蜘蛛人2016年加入漫威電影宇宙（MCU），即將推出新片《蜘蛛人：離家日》。索尼影業仍然掌握《蜘蛛人》系列電影改編版權，致力發展《猛毒2》、《吸血鬼莫比亞斯》等 「索尼蜘蛛人宇宙」，外界一直期待蜘蛛人、猛毒合體，漫威總裁凱文費吉日前丟球出去：「這個決定權在索尼影業。」如今索尼影業確認未來這些電影獨立發展，粉絲不用再期待未來有望合體。

▲▼蜘蛛人、猛毒合體破局。（圖／翻攝自網路）

▲蜘蛛人、猛毒合體破局。（圖／翻攝自網路）

對於《猛毒2》、《吸血鬼莫比亞斯》是否連結蜘蛛人彼得帕克或是漫威電影宇宙，《蜘蛛人：離家日》製作人帕斯卡爾（Amy Pascal）向《Screen Rant》表示：「最重要的是這些電影可以各自獨立存在，我認為首要考量的是《猛毒》必須獨立，《蜘蛛人：離家日》必須獨立，《蜘蛛人：新宇宙》必須獨立，他們都會是很棒的電影，可能性是無窮無盡的。」

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無論如何，湯姆哈迪（Tom Hardy）已經確定回歸2020年上映的《猛毒2》，而傑瑞德雷托（Jared Leto）即將演出《吸血鬼莫比亞斯》，索尼影業正在開發蜘蛛人的頭號敵人《獵人克萊文》（Kraven the Hunter）、《銀貂與黑貓》（Silver Sable and Black Cat）等電影。帕斯卡爾表示：「這就是蜘蛛人世界，有這麼多角色還沒開發，我總是接到史拉特（Dan Slott，《蜘蛛人》作者）的電話說：『你還沒完成這個，還沒完成那個！』」

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漫威, 蜘蛛人, 猛毒

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