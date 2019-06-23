全新《駭客任務》爆籌備中「沒有基努李維」　《黑豹》男星取代

記者洪文／綜合報導

《駭客任務》（The Matrix）20周年，過去一直盛傳華納兄計畫拍攝續集或是重啟電影，近日再度傳出導演華卓斯基姐妹確定回歸執導，而且男主角不是基努李維，換成《黑豹》反派、《金牌拳手》男主角麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）演出，官方至今並未證實，然而網路上已掀起熱議。

▲《駭客任務》劇照。（圖／華納兄弟提供）



根據外媒《Discussing Film》報導，全新《駭客任務》將由《駭客任務》導演華卓斯基姐妹回歸執導，《一級玩家》、《復仇者聯盟》編劇扎克佩恩（Zak Penn）執筆劇本，並由麥可·B·喬丹擔任男主角，他的製作公司Outlier Society Productions與華納兄弟共同製作，預計2020年於芝加哥開拍。

請繼續往下閱讀...

▲《黑豹》劇照。（圖／迪士尼提供）



▲《金牌拳手：父仇》劇照。（圖／華納兄弟提供）



為了保密，全新《駭客任務》目前暫名為「Project Ice Cream」，據傳《駭客任務》首集藝術總監Hugh Bateup跟著導演華卓斯基姐妹一起回歸，已在對外尋找劇組人員，不過尚不清楚這是重啟電影，或是先前三部曲的續集，官方也沒有證實此消息。

事實上，《捍衛任務3》導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）上個月鬆口透露：「我超級開心導演華卓斯基姐妹不只在製作一部《駭客任務》，而且正在發展我們所期待的新作品。」雖然一度遭到外媒否認消息，如今消息又再度傳出來，只能等待官方接下來是否公告好消息了。

《駭客任務》即將重返大銀幕，預計7月26日全台上映。