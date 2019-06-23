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閻奕格挑戰《搭錯車》　36年前原版女主角現身美成這樣！

記者蔡琛儀／台北報導

由狄龍，閻奕格，沈震軒主演，根據同名電影原著改編的《搭錯車》音樂劇於6月20日開始於香港演藝學院歌劇院正式公演，電影版《搭錯車》的女主角劉瑞琪更是專程從台灣飛來香港支持，身兼藝術總監、監製及導演的高志森致辭時邀請了多位嘉賓上台，包括《搭錯車》電影原作者及出品人黃百鳴與及當年《搭錯車》電影出品人麥嘉。

▲▼閻奕格和秦沛等人演出《搭錯車》，劉瑞琪、黃百鳴等欣賞。（圖／春天實驗劇場提供）

▲▼閻奕格演出《搭錯車》女主角，電影原版主角劉瑞琪、電影原作者及出品人黃百鳴合照。（圖／春天實驗劇場提供）

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▲▼閻奕格和秦沛等人演出《搭錯車》，劉瑞琪、黃百鳴等欣賞。（圖／春天實驗劇場提供）

此外，香港知名藝人薛家燕、張智霖、譚耀文、鄭文雅、胡楓、陳庭欣、莊思明、劉倬琦、胡渭康與泰迪羅賓等人也都現身捧場。女主角閻奕格的爸媽也現身，這陣子閻奕格的媽媽天天下廚煲湯、準備飯菜，讓很久沒吃到媽媽煮的飯的她很感動。而爸媽看完音樂劇後，媽媽甚至哭到眼睛都腫起來了。

▲▼閻奕格和秦沛等人演出《搭錯車》，劉瑞琪、黃百鳴等欣賞。（圖／春天實驗劇場提供）

▲閻奕格爸媽也來看演出。（圖／春天實驗劇場提供）

閻奕格於《搭錯車》飾演女主角阿美，5月中就到香港進組密集排練，演出前三天還因為練唱過度突然喉嚨發炎失聲，所幸在演出前有好轉，順利登台。閻奕格演出整場共換12套服裝，演唱17首歌，每套衣服大約只有15秒左右的時間更換，她事前表示：「電影《搭錯車》及其中的歌曲都非常非常經典，這次飾演女主角壓力真的滿大的，而且蘇芮姊姊的歌曲真的很不容易唱，但我最擔心的其實是怕來不及換衣服，有好幾套是要換上衣、褲子、外套、頭巾、飾品等等，且每套衣服大約只有15秒換裝時間，而且換完就要馬上出場入戲唱歌，是很大的挑戰。」

▲▼閻奕格和秦沛等人演出《搭錯車》，劉瑞琪、黃百鳴等欣賞。（圖／春天實驗劇場提供）

▲▼閻奕格和狄龍等人演出《搭錯車》，黃百鳴等人也來欣賞。（圖／春天實驗劇場提供）

▲▼閻奕格和秦沛等人演出《搭錯車》，劉瑞琪、黃百鳴等欣賞。（圖／春天實驗劇場提供）

從台灣專程出席音樂劇《搭錯車》首演的劉瑞琪表示 : 「30多年前如果沒有黃百鳴，就沒有《搭錯車》電影、沒有今天的劉瑞琪，沒有阿美！今天可以站在《搭錯車》眾演員的中間是最不可思議的緣份，我看狄龍大哥演啞叔到了最後的時候，我沒有想到自己會是那麼感動，因為當年電影的啞叔孫越叔叔於去年過世，今晚看音樂劇時，以往一幕一幕畫面、劇情都奇妙地在我面前重現，令我很激動！而且音樂劇的每一首歌都是很難唱，如果當年我能唱就不得了啦，所以很敬佩閻奕格的演繹! 加上今天能見到很多老朋友是很開心！」

▲▼閻奕格和狄龍等人演出《搭錯車》，劉瑞琪、黃百鳴等欣賞。（圖／春天實驗劇場提供）

▲▼閻奕格飾演女主角「阿美」。（圖／春天實驗劇場提供）

▲▼閻奕格和狄龍等人演出《搭錯車》，劉瑞琪、黃百鳴等欣賞。（圖／春天實驗劇場提供）

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