《厲陰宅》導演溫子仁訂婚！新娘是小10歲《鬼修女》混血辣模

記者洪文／綜合報導

《厲陰宅》、《玩命關頭7》、《水行俠》導演溫子仁（James Wan）宣布訂婚，娶回小10歲演過《鬼修女》的羅馬尼亞、德國混血女模特兒英格麗畢蘇（Ingrid Bisu）。

▲溫子仁宣布訂婚。（圖／翻攝自溫子仁Instagram）



導演溫子仁在Instagram曬出他與英格麗畢蘇貼臉照片，宣布喜訊：「Engaged to this beautiful, amazing woman!」（與這位美麗、超棒的女人訂婚！）消息一出，許多粉絲留言「恭喜」。

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▲▼導演溫子仁、英格麗畢蘇。（圖／翻攝自英格麗畢蘇instagram）



其實溫子仁、英格麗畢蘇 （Ingrid Bisu）交往已5年，女方小男方10歲，因德國、羅馬尼亞混血血統，擁有深邃的五官、火辣的好身材，更精通英、法、德、拉丁4國語言。她在16歲時被挖掘成為雜誌模特兒出道，演過一些羅馬尼亞電視劇以及電影，不過沒有什麼代表作，最為人知名的應是去年在溫子仁監製的《鬼修女》當中客串修女一角。

▲《鬼修女》英格麗畢蘇（Ingrid Bisu） 。（圖／翻攝自網路）



▲《厲陰宅》導演溫子仁、「華倫夫婦」派翠克威爾森、 薇拉法蜜嘉。（圖／翻攝自溫子仁Instagram）

