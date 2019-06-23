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偷情黃心穎被抓包！　隔2月…許志安「超落魄下場」曝光

記者許皓婷／綜合報導

港星許志安4月爆出偷吃港姐黃心穎後，在香港演藝圈掀起軒然大波，更引起眾怒遭撻伐，雖然他隨即出面道歉，老婆鄭秀文也選擇原諒，但似乎未止住外界怒火，更傳出他在香港的演唱會慘遭取消。

▲許志安演唱會取消。（圖／翻攝自微博）

▲鄭秀文選擇原諒許志安。（圖／翻攝自Facebook／許志安、鄭秀文）

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許志安9月原本要在香港紅勘舉辦演唱會，但因與黃心穎偷情事件帶來負面影響，他9月的演唱會已經確定被取消，據悉，將由關智斌、張致恆組成的香港男子組合BOYZ接替他的紅勘檔期。

▲許志安演唱會取消。（圖／翻攝自微博）

▲許志安9月演唱會被取消。（圖／翻攝自微博）

不只許志安下場淒慘，黃心穎也因為還背叛男友馬國明，頓時成了人人唾棄的小三，甚至傳出遭香港演藝圈封殺，在風波爆發後避走美國，近日更傳出因這段期間復出機會為零，可能要面臨港幣3000萬（約新台幣1.2億）的索賠。

據悉，黃心穎正處於事業上升期，手中握有多項廣告代言，在出事後由其他藝人頂替，雖然商演客戶沒有要求賠償，但是傳出廣告商打算索賠，此外，也因為目前形象問題，她所代言的服裝品牌下架、隱形眼鏡廣告「被消失」，不只如此，電視劇集戲份也需要重拍。

▲許志安演唱會取消。（圖／翻攝自微博）

▲黃心穎、許志安偷情，雙雙重創演藝事業。（圖／翻攝自Instagram／黃心穎）

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