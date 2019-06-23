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《新說唱2》海選…鄧紫棋衝後台「失控爆哭」　崩潰：我一個人沒辦法

記者許皓婷／綜合報導

《中國新說唱》迎來第2季，開播後就掀起不少話題，21日播出最新一集千人海選，導師之一的鄧紫棋則是首度參加該環節，但殘酷淘汰的模式，讓她相當無助，更因壓力過大當場崩潰爆哭。

▲《新說唱2》鄧紫棋爆哭。（圖／愛奇藝）

▲《新說唱2》海選，鄧紫棋崩潰爆哭。（圖／愛奇藝）

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《新說唱2》21日播出最新一集，第一次參加海選的鄧紫棋表示：「第一次做海選就真的，真的很大的壓力。」她在第一輪一口氣給出9條金鍊子後，發現自己給太多了，便焦急得和一旁的工作人員求助，結束後更向節目組提出請求：「我能不能去找瑋柏，我想去找他。」更無奈直呼：「我自己一個人感覺沒辦法做這個環節。」她到了潘瑋柏的休息室，看到熟悉的夥伴後，當場崩潰爆哭，潘瑋柏則馬上安慰她：「我覺得沒關係，我來陪妳。」

▲《新說唱2》鄧紫棋爆哭。（圖／愛奇藝）

▲《新說唱2》鄧紫棋爆哭。（圖／愛奇藝）

▲《新說唱2》鄧紫棋到後台找潘瑋柏後爆哭。（圖／愛奇藝）

鄧紫棋直奔後台後爆哭，她認為金項鍊對於選手都非常重要，但是她坦言自己沒有經驗，一開始第一輪的時候又一下子給了太多條，讓她很擔心之後的選手不夠用，她也表示自己不喜歡淘汰人，「每次我沒有給一個鍊子，就好像我親手拿走了他們的夢想。」但潘瑋柏則希望她能放輕鬆，並要她相信自己的決定，讓她才安心不少。

▲《新說唱2》鄧紫棋爆哭。（圖／愛奇藝）

▲《新說唱2》鄧紫棋爆哭。（圖／愛奇藝）

▲《新說唱2》鄧紫棋爆哭。（圖／愛奇藝）

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中國新說唱, 潘瑋柏, 鄧紫棋, 吳亦凡, 熱狗, 張震嶽

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