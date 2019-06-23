ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

爆當羅志祥小三！于大夢遭起底「換男友跟換衣服一樣快」超狂情史曝光

記者許皓婷／綜合報導

于大夢從《大學生了沒》出道，因為有著前凸後翹的好身材，有真人版娜美稱號，她近日被週刊爆出和羅志祥曾有過一段地下戀情，她更串通狗仔偷拍想被扶正，傳聞掀起軒然大波。但其實她還曾和黃立成、辰亦儒傳出緋聞，是演藝圈超強發電機，更被挖出她曾被爆料換男友和換衣服一樣快。

▲于大夢被爆換男友跟換衣服一樣快。（圖／翻攝自YouTube）

▲于大夢爆和羅志祥曾有地下戀情。（圖／翻攝自Facebook／于大夢、羅志祥）

請繼續往下閱讀...

于大夢從《大學生》出道，她當時在節目上，就曾被也是班底的愷愷爆料，「大家都知道大夢她換對象的速度，大概跟換衣服差不多」，更透露她負面情緒很多，喜歡在社群網站上公開痛罵前男友，愷愷更透露大夢雖然表面上看起來很有氣質，「但是她其實私底下超愛罵人，講話都還滿沒有禮貌的。」讓她當場尷尬不已。

▲于大夢被爆換男友跟換衣服一樣快。（圖／翻攝自YouTube）

▲于大夢被爆換男友跟換衣服一樣快。（圖／翻攝自YouTube）

▲于大夢被爆換男友跟換衣服一樣快。（圖／翻攝自YouTube）

▲于大夢被爆換男友跟換衣服一樣快。（圖／翻攝自YouTube）

▲于大夢被爆換男友跟換衣服差不多。（圖／翻攝自YouTube）

而羅志祥19日被「鏡週刊」爆料與于大夢曾有地下情後，于大夢經紀公司向《ETtoday星光雲》證實表示，于大夢與公司簽約後時常告假，經詢問才坦承與羅志祥熱戀中，不過當時羅已公開與周揚青在交往，于大夢為了強逼對方承認，才與週刊記者提及此事。不過羅志祥公司對此事則回應，于大夢是工作人員的朋友，兩人確實認識，但已幾乎沒有聯繫。

害羞！平時是裁縫師 當她關掉縫紉機後…　秒變超性感辣模(更新1)

推薦閱讀

楊丞琳認李榮浩「外表不是我的菜」　親揭動心2原因！

楊丞琳認李榮浩「外表不是我的菜」　親揭動心2原因！

GOT7演唱會Mark「遭觀眾攻擊」　被台下丟出重物直接砸臉！

GOT7演唱會Mark「遭觀眾攻擊」　被台下丟出重物直接砸臉！

《新說唱2》海選…鄧紫棋衝後台「失控爆哭」　崩潰：我一個人沒辦法

《新說唱2》海選…鄧紫棋衝後台「失控爆哭」　崩潰：我一個人沒辦法

季芹提過2次離婚！　王仁甫認結婚11年「動過分開念頭」

季芹提過2次離婚！　王仁甫認結婚11年「動過分開念頭」

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

泫雅近照「被發現臉變了」再爆整形！網一看傻了：動了嘴唇

泫雅近照「被發現臉變了」再爆整形！網一看傻了：動了嘴唇

楊冪外套脫了…裡面「只穿超低胸洋裝」　網一看全暴動：我的媽呀

楊冪外套脫了…裡面「只穿超低胸洋裝」　網一看全暴動：我的媽呀

太妍曝「罹患憂鬱症」後首現身！近照曝光…網驚艷：真的變了

太妍曝「罹患憂鬱症」後首現身！近照曝光…網驚艷：真的變了

停工神隱1年半！　蕭亞軒被揭低調「做這件事」網推爆

停工神隱1年半！　蕭亞軒被揭低調「做這件事」網推爆

梧桐妹生日趴私照曝光！洩44歲賈靜雯「0修圖」真實狀態

梧桐妹生日趴私照曝光！洩44歲賈靜雯「0修圖」真實狀態

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

金剛帶梁云菲蜜遊香港！　「前女友」世紀同框：阿嫂好正啊

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

E罩杯女星錄影被吃豆腐！　男「從後面來」一伸手她崩潰：很噁心

小亨堡曝黑人夫妻私下一面！當保姆4年「飛翔是我家人」：沒想過要離開

掰了千億李澤楷8年…梁洛施爆懷4胎！　慶31歲網驚「摸肚舉動」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

羅志祥, 于大夢, 大學生了沒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王大陸「黑色羽毛裝」撞臉《死亡筆記本》死神！網狂推：嚇死我
  2. 上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友
  3. 金剛帶梁云菲蜜遊香港！　「前女友」世紀同框：阿嫂好正啊
  4. 修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」！　老婆沉默不回話…原因曝光
  5. 允浩拍照總是比讚？　藏洋蔥原因「爺爺臨終前手勢」：想讓他看到
  6. 小亨堡曝黑人夫妻私下一面！當保姆4年「飛翔是我家人」：沒想過要離開
  7. AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕
  8. E罩杯女星錄影被吃豆腐！　男「從後面來」一伸手她崩潰：很噁心
  9. 裵珍映撒嬌：你們不要笑我～狂對鏡頭親親！公開新男團出道時間
  10. 熱狗問「頑童到底有沒有解散？」　瘦子一句話曝合體關鍵！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366