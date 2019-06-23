爆當羅志祥小三！于大夢遭起底「換男友跟換衣服一樣快」超狂情史曝光

記者許皓婷／綜合報導

于大夢從《大學生了沒》出道，因為有著前凸後翹的好身材，有真人版娜美稱號，她近日被週刊爆出和羅志祥曾有過一段地下戀情，她更串通狗仔偷拍想被扶正，傳聞掀起軒然大波。但其實她還曾和黃立成、辰亦儒傳出緋聞，是演藝圈超強發電機，更被挖出她曾被爆料換男友和換衣服一樣快。

▲于大夢爆和羅志祥曾有地下戀情。（圖／翻攝自Facebook／于大夢、羅志祥）

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于大夢從《大學生》出道，她當時在節目上，就曾被也是班底的愷愷爆料，「大家都知道大夢她換對象的速度，大概跟換衣服差不多」，更透露她負面情緒很多，喜歡在社群網站上公開痛罵前男友，愷愷更透露大夢雖然表面上看起來很有氣質，「但是她其實私底下超愛罵人，講話都還滿沒有禮貌的。」讓她當場尷尬不已。

▲于大夢被爆換男友跟換衣服差不多。（圖／翻攝自YouTube）

而羅志祥19日被「鏡週刊」爆料與于大夢曾有地下情後，于大夢經紀公司向《ETtoday星光雲》證實表示，于大夢與公司簽約後時常告假，經詢問才坦承與羅志祥熱戀中，不過當時羅已公開與周揚青在交往，于大夢為了強逼對方承認，才與週刊記者提及此事。不過羅志祥公司對此事則回應，于大夢是工作人員的朋友，兩人確實認識，但已幾乎沒有聯繫。