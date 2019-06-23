BY2為何參加選秀節目？　妹Yumi認了「愛情遭背叛」陷4年低潮

記者陳芊秀／綜合報導

雙胞胎女團BY2出道11年，日前宣布參賽選秀節目《明日之子3》，令網友驚呼「以為是來當導師」，22日面試畫面正式播出，姊妹倆被問到為什麼想來比賽，臉色變得沉重，妹妹Yumi更提到「被愛情背叛」，引發外界好奇。

▲BY2參加選秀節目《明日之子3》。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

BY2在面試舞台登場，演唱代表歌曲《DNA》，兩人唱跳展現絕佳默契，此時妹妹Yumi一個猛力轉身，耳麥瞬間飛出，改用拿麥方式邊唱邊跳，臨機應變令其他參賽者直呼太強了。姊妹倆被問起為什麼來參賽，坦言這3、4年陷入低潮，妹妹接著說：「應該說面對人生的大考題吧，身邊信任的人背叛了妳，無論是工作上的、愛情。」

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▲BY2《明日之子3》面試，妹妹Yumi跳舞時耳麥掉了。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲Yumi臨機應變，手拿麥繼續邊跳邊唱。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲姊姊Miko透露過去3、4年BY2陷入低潮。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲妹妹Yumi：「身邊信任的人背叛了妳。」（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲妹妹Yumi也提到了愛情遭背叛。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

姊姊Miko形容「有一種（被）拋棄的感覺吧」，過去3、4年經常陷入流言之中，「我們常常不知道要怎麼辦」，更提到年紀對女藝人的考驗，「我們很害怕要淡出……因為沒有比這個還要讓我們更快樂。」