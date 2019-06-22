吳建豪「大嫂」犯花痴：小時候超迷F4！　為保持氣場「故作淡定」

▲《潛行者》馮文娟（左）飾演吳建豪（右）的大嫂。（圖／人人娛樂）

記者林映妤／台北報導

伍允龍、吳建豪、安志傑、馮文娟主演動作犯罪港片《潛行者》，29的大陸女星馮文娟片中飾演吳建豪的大嫂，戲外在片場卻透露和吳建豪搭戲總會不經意犯花痴，「我小時候超迷F4！」但為了扮演對方的大嫂要保持氣場，總是故作淡定，一直都沒告訴他自己忍不住犯花痴這件事！

其實馮文娟還未畢業便接拍劉偉強執導的《大上海》，她透露周潤發給自己帶來深遠影響，「我們合作過兩部戲，第一次我很緊張，發哥會教我放鬆帶我入戲，到合作《無雙》的時候，我們已經很熟悉了，他也給我分享了很多寶貴經驗。」

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此外，郭富城的認真也令她感觸頗深，「他塑造了很多反差巨大的角色，每一次都很成功。當我真正和他有了合作，才明白根本沒有隨隨便便的成功，他的認真令人敬仰。」

▲▼《潛行者》馮文娟動作戲親自上陣。（圖／人人娛樂）

馮文娟在《潛行者》頂著幹練帥氣的短髮，滿眼犀利與堅毅，片中槍戰、飆車全都親自上陣，「槍戰戲沒有用到替身，都是自己完成！」她表示女特工是自己的兒時夢想，「一直覺得女生開槍很帥，所以出演過的幾個比較剛的角色我都是親自上陣，很過癮。」