4度演華倫夫婦！溫子仁「關鍵一席話」打動派翠克威爾森、薇拉法蜜嘉

記者林映妤／台北報導

派翠克威爾森（Patrick Wilson）與薇拉法蜜嘉（Vera Farmiga）這次在《安娜貝爾回家囉》4度接演華倫夫婦，可以說是駕輕就熟，回想起最初導演溫子仁說服他們演出這對夫妻時說的話，2人都異口同聲表示很感動！

溫子仁當時說：「故事越是黑暗，越能彰顯光明、良善與愛的力量。華倫夫婦形影不離，儘管情勢不利，但他們對信仰與對彼此強烈的愛，讓他們可以在這條危險的道路上堅持下去。」就是這一席話讓派翠克與薇拉動容，並且答應演出。

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▲溫子仁（左2）一席話感動派翠克威爾森、薇拉法蜜嘉。（圖／華納兄弟影業提供）

《安娜貝爾回家囉》呈現出當年華倫夫婦把安娜貝爾娃娃帶回家路上遇到的各種驚險遭遇，派翠克威爾森說：「每次與邪靈交手都像是從死神手中搶下人命，雖然很有成就感，卻也讓自己身陷險境，很難想像有人願意把這種事情當成畢生的工作，甚至代為看管被詛咒的工藝品，若不是有大愛支撐著他們，我相信任何人都很難堅持下去。」

薇拉法蜜嘉則表示：「這系列之所以能夠如此吸引我，是因為這對夫妻對彼此的愛，很純粹、很單純、也很強烈，心靈相通且彼此互補，再加上他們有相同的信念與信仰，對他們來說是一股很強大的能量，讓他們能夠與黑暗力量相抗衡。」

▲▼派翠克威爾森、薇拉法蜜嘉彼此互相信賴。（圖／華納兄弟影業提供）



在這麼多次的合作之後，薇拉與派翠克已經培養出一種默契，派翠克儼然成為薇拉的精神支柱，薇拉法蜜嘉表示：「無論拍攝多麼驚悚恐怖的場面，只要我望向派翠克，他一定會給我一個堅定又溫暖的微笑，讓我心裡覺得很踏實。」

派翠克知道薇拉很容易入戲，更容易受驚嚇，演出這一系列對她來說不是容易的事，他說：「我們把這系列電影的許多場景當作愛情故事來拍，靠智慧、信仰、勇氣與對彼此的愛來對抗黑暗邪惡力量並且與博物館內的邪靈共處，這本來就是艾德與羅琳華倫這對夫妻相互扶持的方式，我們很高興能讓觀眾看到這一面。」

《安娜貝爾回家囉》6月25日上映。