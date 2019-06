獨家／Creamfields奶油田電音趴「完整DJ陣容」　The Chainsmokers＋W＆W嗨炸

記者洪文/台北報導

來自英國的「Creamfields Taiwan奶油田電音派對」將於9月7日舉辦,《ETtoday》率先曝光完整DJ陣容名單,除了The Chainsmokers(老菸槍雙人組)將擔任壓軸DJ,還有「荷蘭雙龍」W&W、「Trance界莫札特」Andrew Rayel(安德烈雷耶爾)、「迴響貝斯神童」Slushii(斯樂冰)、「勸世壞小孩」Ben Nicky(班尼基)等10位世界各地知名DJ,陣容堅強。

▲Creamfields Taiwan奶油田電音派對。(圖/Super Chill Events提供)



請繼續往下閱讀...

The Chainsmokers(老菸槍雙人組)擔任「Creamfields Taiwan」壓軸DJ,這也是他們連續第3年來台,對台灣相當喜愛。他們由Drew Taggart和Alex Pall於2012年成軍,以《Erase》打開知名度,有著「神曲製造機」稱號的他們歷年來創作多首洗腦金曲包括《Closer》、《Something Just Like This》、《Paris》、《Don‘t Let Me Down》、《#SELFIE》等歌曲,走紅全球大街小巷。

▲The Chainsmokers曾在2018年來台舉辦專場。(圖/翻攝自臉書/Super Chill Events)



世界百大DJ第14名「荷蘭雙龍」W&W去年在「Creamfields Taiwan」嗨翻全場,今年再度回到這個舞台,足見他們對台灣的重視。他們由Willem van Hanegem和Ward van der Harst組成,其作品包含Trance、Big Room以及EDM,人氣歌曲包括《Arcade Mammoth》、《Live The Night》、《Chakra》等皆在Youtube突破千萬觀賞次數,被譽為「派對國歌製造機」。他們近來與Dimitri Vegas & Like Mike、Armin van Buuren合作《Repeat After Me》,堪稱2019年派對國歌。

▲W&W。(圖/翻攝自W&W臉書)

「Trance界莫札特」Andrew Rayel(安德烈雷耶爾)被譽為Armin van Burren接班人,過去多次來台,這次來到「Creamfields Taiwan」帶來多首Trance歌曲。他在不到20歲之際被Armada Music簽下在全球各地巡迴,也是A State Of Trance音樂季的固定班底之一,堅強的創作實力在2018年位居百大DJ第67名,比前一年上升12個名次,足見他近年受到全球喜愛的程度。

▲Armin van Burren、Andrew Rayel師徒感情超好。(圖/翻攝自Andrew Rayel臉書)

「迴響貝斯神童」Slushii(斯樂冰)被譽為MARSHMELLO(棉花糖)子弟兵,2017年首度來台,這次「Creamfields Taiwan」是他再度登上台灣大型電音舞台。他在2015年以年僅17歲出道,一開始重新混音The Chainsmokers《Closer》、Alan Walker《Faded》等驚艷各界,今年以《Never Let You Go》不到半年在Youtube突破千萬觀看人次,其他人氣歌曲包括《Twinbow》、《So Long》、《There x2》、《Side To Side》、《I Still Recall》等歌曲。

▲Slushii、MARSHMELLO合作多次。(圖/翻攝自Slushii臉書)



「勸世壞小孩」Ben Nicky去年跨年才來台灣,不到1年再度降臨「Creamfields Taiwan」。他是英國DJ兼音樂製作人,擅長的曲風除了Psy Trance之外,還有Progressive House、Uplifting Trance等。作品曲風多樣的他,曾受到Armin ven Buuren及Tiesto等人的高度讚賞,更形容他是「Trance界最認真、最努力的音樂製作人之一」,人氣歌曲包括《Funky Bill》、《Special Moment》等曲目。

▲Ben Nicky。(圖/翻攝自Ben Nicky臉書)



除了上述5位DJ以外,「Creamfields Taiwan」其他DJ陣容包括ARMNHMR、I_O、Dannic、Carta、Nick Martin等近年在世界各地受到注目的新生代DJ。

▲Creamfields Taiwan奶油田電音派對完整陣容。(圖/翻攝自臉書)



來自英國歷史最悠久的經典派對品牌「Creamfields奶油田電音派對」,為世界上最受歡迎和著名的戶外電子音樂節,且是首次獲得「最佳大型音樂節」殊榮之戶外電音派對活動,共奪下7次的英國「年度音樂節」及「最佳國際音樂節」等大獎。「Creamfields Taiwan」今年確定9月7日舉辦,屆時將有各種風格多元化的DJ演出,滿足愛好不同曲風的電音樂迷胃口。

▲Creamfields Taiwan奶油田電音派對。(圖/Super Chill Events提供)