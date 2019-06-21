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林逸欣「及眉短瀏海」新髮型曝光！　網友看傻眼：第一眼真認不出來

記者潘慧中／綜合報導

「音樂才女」林逸欣氣質清新，不但擅長多項樂器，也接連演出多部戲劇，吸引不少粉絲的喜愛。以往多半留長瀏海的她，近日突然在社群網站PO出短瀏海的照片，讓不少網友看傻眼直呼：「第一眼真認不出來！」

▲▼林逸欣「及眉短瀏海」新髮型曝光！（圖／翻攝自Instagram／sharalinmusic）

▲▼林逸欣向來留長瀏海。（圖／翻攝自Instagram／sharalinmusic）

▲▼林逸欣「及眉短瀏海」新髮型曝光！（圖／翻攝自Instagram／sharalinmusic）

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照片中，可以看到林逸欣身穿紅色滾邊的白T，肩膀的鏤空剪裁小露性感，格外引起討論的是，往常的長瀏海突然消失了，取而代之的是及眉短瀏海，襯托出小巧瓜子臉，戴上漁夫帽後更有種逆齡的感覺。

▲▼林逸欣「及眉短瀏海」新髮型曝光！（圖／翻攝自Instagram／sharalinmusic）

▲▼林逸欣突然曬出短瀏海的照片。（圖／翻攝自Instagram／sharalinmusic）

▲▼林逸欣「及眉短瀏海」新髮型曝光！（圖／翻攝自Instagram／sharalinmusic）

不少粉絲看了都驚訝留言：「第一張完全認不出是誰」、「妳誰」、「什麼時候又多出了一個二妹？」甚至有網友直言比較喜歡沒有瀏海的林逸欣，她看了則笑說：「我也是 瀏海看不習慣，好險是假的。」

▲▼林逸欣「及眉短瀏海」新髮型曝光！（圖／翻攝自Instagram／sharalinmusic）

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／sharalinmusic）

真相終於大白，原來林逸欣是戴了瀏海髮片，「看起來好像另一個人，這就是瀏海的奧妙吧！」儘管有人看不習慣，但仍有不少粉絲相當喜歡這個造型，「看起來超像高中生」、「好可愛哦！」

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

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