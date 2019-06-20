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《葉問外傳：張天志》張晉下周來台！　近距離接觸粉絲

記者洪文／台北報導
  
《葉問外傳：張天志》張晉與金馬鬼才導演陳果將於下周三6月26日來台，為新片《九龍不敗》宣傳造勢，前者將赴戲院與粉絲見面，後者則將出席座談會分享「自虐」過程。

▲▼《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）

▲《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）

張晉、導演陳果6月26日晚上將兵分兩路宣傳，導演陳果將舉辦創作分享座談會，由知名影評人王瑋主持，與影迷一同分享陳果導演從獨立電影轉往商業作品的「自虐」過程！而接連以《葉問3》、《環太平洋2》、《葉問外傳：張天志》在台灣創下千萬票房的動作新星張晉，則將首度與粉絲展開近距離的接觸，在6/26晚上前往戲院與粉絲碰面，不同於大銀幕的酷勁，私下幽默風趣的他會在粉絲面前展現不一樣的面貌。

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▲▼《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）

▲《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）
  
《九龍不敗》中張晉多場激戰世界拳王安德森席爾瓦的動作場面，場場打到血脈賁張，但電影最高潮便是兩人在澳門旅遊塔一路對決到頂樓，張晉透露自己有懼高症，打到高樓上感受和玩命沒兩樣，還要從338公尺的高塔一路下墜，他說：「但這一場是演到兩人打到情緒亢奮，腎上腺素大爆發，不能有一絲的恐懼感。」他也透露 安德森席爾瓦雖然動作一流，但拍攝經驗不足，兩人打到險象環生，「有一幕他在空中踢我一腳，一開始他怕到傷我而有所保留，但效果不夠好，最後他用全力踢過來，我真的整個人被飛踢出去！」

▲▼《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）

▲《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）
  
張晉回憶說：「還有一場換我打席爾瓦，他一直叫我出真力打他，因為他要真的感到痛才能演出那個感受，真得打到很HIGH。」而這場戲還有另一個重點，便是兩人都脫去上衣，秀出精實肌肉對戰，張晉大秀完美六塊腹肌，再加上身上畫滿逼真的龍型刺青，酷帥程度爆表，他笑說：「當時我和席爾瓦都沒穿衣服又秀出紋身，非常有男人決鬥的感受！讓我們很快就入戲。」
 
安德森席爾瓦也表示這場打上澳門旅遊塔的戲是自己的最愛，他表示以前打MMA只要好好的對戰求勝，但拍電影還要配合拍攝角度，是一大群人共同完成一個完美的鏡頭，讓他覺得很不可思議，「以前看電影會看到動作演員從高處跳下，沒想到這回我是從那麼高的塔往下直墜，感覺更神奇啊！」
 
《九龍不敗》預計6月28日在台上映。

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