HowHow婚禮催淚告白！　鄧福如哽咽「我的心照不到陽光」：直到遇見你

記者李湘文/綜合報導

YouTuber HowHow(陳孜昊)在8日跟歌手鄧福如舉辦婚禮,當時保持低調沒對外張揚,如今終於公開婚禮影片,跟粉絲共享這份幸福。婚禮上,他用顫抖的手拿著卡片唸出告白:「Life was like a box of chocolates(人生就像一盒巧克力),我很幸運,我當時吃到的巧克力是妳,這顆最美、最甜的巧克力。」字字句句都感動催淚。

▲HowHow婚禮感人影片曝光。(圖/翻攝自YouTube/HowFun)

HowHow在婚禮上收起平時搞笑的模樣,穿著一身白色西裝,真摯地望著鄧福如:「親愛的老婆,我們終於走到這裡。剛剛從走廊走到紅毯這裡,走了好久,短短幾步路的距離,但我們花了4年走過來。」他笑說,常常覺得2人都像小孩子,每天為了無聊的事鬥嘴,沒想到如今2個小孩子就要共組家庭,「我答應妳,我會學習去當一個好的丈夫,在未來的日子,當妳最可靠的肩膀。」

▲鄧福如在婚禮上含淚告白。(圖/翻攝自YouTube/HowFun)

鄧福如也對HowHow說出感人告白,因為情緒激動,一開口就已經哽咽。她難得鬆口說出不安情緒,坦言曾經嚮往又不敢靠近婚姻,「其實從小到大,你懂的,我一直都不算是一個開朗的孩,我的心有一塊永遠都是照不到陽光的,直到遇見你。我很感謝,我今後的人生可以跟全世界最樂觀的你相伴,你是我最棒的朋友,是我最溫暖的太陽,也是我最貼心的情人。」

▲HowHow和鄧福如的婚禮影片感人又催淚。(圖/翻攝自YouTube/HowFun)

雖然戀愛過程中也有過挫折和碰撞,有時讓人沒有安全感、感到徬徨,但鄧福如感性表示:「走到今天,我真心覺得這麼多的考驗,都是讓我們彼此變得更柔軟、更懂事,也讓我們的故事更加豐富的養分。」她感謝HowHow總是包容,「希望我們這一生,可以永遠陪伴著彼此,一起跌倒、一起大哭、一起大笑,一起面對接下來人生中的各種甜美與無常。」最後,她含著眼淚說出「親愛的陳孜昊,我愛你」,立刻贏得全場掌聲。

▲HowHow和鄧福如在8日完成婚禮。(圖/翻攝自臉書/How Fun 如何爽)

雖然影片不長,但HowHow才上傳2個多小時,就已經吸引27萬人次點閱。許多網友都被感人的告白詞逼哭,大呼「這就是幸福的模樣」、「明明不是我結婚卻感動得哭了」、「看了How How這麼多年影片,最喜歡這部」、「我看了五分鐘的白光」,大家也熱烈祝福HowHow和鄧福如,希望2人婚後能一直幸福。