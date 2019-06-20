ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

HowHow婚禮催淚告白！　鄧福如哽咽「我的心照不到陽光」：直到遇見你

記者李湘文／綜合報導

YouTuber HowHow（陳孜昊）在8日跟歌手鄧福如舉辦婚禮，當時保持低調沒對外張揚，如今終於公開婚禮影片，跟粉絲共享這份幸福。婚禮上，他用顫抖的手拿著卡片唸出告白：「Life was like a box of chocolates（人生就像一盒巧克力），我很幸運，我當時吃到的巧克力是妳，這顆最美、最甜的巧克力。」字字句句都感動催淚。

▲HowHow婚禮影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

▲HowHow婚禮感人影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

HowHow在婚禮上收起平時搞笑的模樣，穿著一身白色西裝，真摯地望著鄧福如：「親愛的老婆，我們終於走到這裡。剛剛從走廊走到紅毯這裡，走了好久，短短幾步路的距離，但我們花了4年走過來。」他笑說，常常覺得2人都像小孩子，每天為了無聊的事鬥嘴，沒想到如今2個小孩子就要共組家庭，「我答應妳，我會學習去當一個好的丈夫，在未來的日子，當妳最可靠的肩膀。」

請繼續往下閱讀...

▲HowHow婚禮影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

▲鄧福如在婚禮上含淚告白。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

鄧福如也對HowHow說出感人告白，因為情緒激動，一開口就已經哽咽。她難得鬆口說出不安情緒，坦言曾經嚮往又不敢靠近婚姻，「其實從小到大，你懂的，我一直都不算是一個開朗的孩，我的心有一塊永遠都是照不到陽光的，直到遇見你。我很感謝，我今後的人生可以跟全世界最樂觀的你相伴，你是我最棒的朋友，是我最溫暖的太陽，也是我最貼心的情人。」

▲HowHow婚禮影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

▲HowHow和鄧福如的婚禮影片感人又催淚。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

雖然戀愛過程中也有過挫折和碰撞，有時讓人沒有安全感、感到徬徨，但鄧福如感性表示：「走到今天，我真心覺得這麼多的考驗，都是讓我們彼此變得更柔軟、更懂事，也讓我們的故事更加豐富的養分。」她感謝HowHow總是包容，「希望我們這一生，可以永遠陪伴著彼此，一起跌倒、一起大哭、一起大笑，一起面對接下來人生中的各種甜美與無常。」最後，她含著眼淚說出「親愛的陳孜昊，我愛你」，立刻贏得全場掌聲。

▲HowHow首曝高清婚紗照，和阿福站超遠「不熟」尷尬畫面笑翻網。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）

▲HowHow和鄧福如在8日完成婚禮。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）

雖然影片不長，但HowHow才上傳2個多小時，就已經吸引27萬人次點閱。許多網友都被感人的告白詞逼哭，大呼「這就是幸福的模樣」、「明明不是我結婚卻感動得哭了」、「看了How How這麼多年影片，最喜歡這部」、「我看了五分鐘的白光」，大家也熱烈祝福HowHow和鄧福如，希望2人婚後能一直幸福。

世新正妹爆搶不到羅志祥　 「公開私訊對話」串通偷拍復仇！

推薦閱讀

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」！　網嚇歪：大型詐騙現場

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」！　網嚇歪：大型詐騙現場

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

陳意涵走光照瘋傳！　網友一看「PO文者真實身份」嚇歪：被閨蜜出賣了嗎

陳意涵走光照瘋傳！　網友一看「PO文者真實身份」嚇歪：被閨蜜出賣了嗎

超兇女星爆搶不到羅志祥！　逼宮周揚青…「公開私訊對話」串通偷拍復仇！

超兇女星爆搶不到羅志祥！　逼宮周揚青…「公開私訊對話」串通偷拍復仇！

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

獨家／《復仇者聯盟4》全新版本「台灣6/28重新上映」　美麗華、威秀開出IMAX大廳

獨家／《復仇者聯盟4》全新版本「台灣6/28重新上映」　美麗華、威秀開出IMAX大廳

太妍曝「罹患憂鬱症」後首現身！近照曝光…網驚艷：真的變了

太妍曝「罹患憂鬱症」後首現身！近照曝光…網驚艷：真的變了

新北租到猛鬼屋！ 師父來一看噴髒話「客廳站了300個」⋯博焱嚇瘋搬家

新北租到猛鬼屋！ 師父來一看噴髒話「客廳站了300個」⋯博焱嚇瘋搬家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」！　網嚇歪：大型詐騙現場

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

陳意涵走光照瘋傳！　網友一看「PO文者真實身份」嚇歪：被閨蜜出賣了嗎

超兇女星爆搶不到羅志祥！　逼宮周揚青…「公開私訊對話」串通偷拍復仇！

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

獨家／《復仇者聯盟4》全新版本「台灣6/28重新上映」　美麗華、威秀開出IMAX大廳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

HowHow, 鄧福如

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《女兵》男星腳步沉重...師父通靈「腿上掛著2靈體」　驚：難怪常絆倒！
  2. 追星贏家！　米蘭達可兒隔4年「曬世勳專輯照」甜問：你好嗎
  3. 曹格16歲「沒整形照片」曝光！　圓臉小眼睛…哀怨：同學都叫我pizza face
  4. 巨石強森加入漫威演誰？　《復仇者4》導演「高EQ回答」讓本尊爽翻
  5. 羅大佑大陣仗拍MV　出動40人展暖男力
  6. 跩哥馬份告訴我們—人非生而邪惡　那些哈利波特教我們的事（上）
  7. 罕吐不受認可心事…反遭信質疑：除了主持做到多少？　小S崩潰爆哭：很無助
  8. 眼尖網友看電影預告「1分15秒露鳥！」　全網動員變抓鳥大會
  9. 「金田一偵探大展」全球首場在台北！展覽界首見「VR密室解謎」
  10. 爆為了「玩PS4」拖慢拍攝　《007》導演認「愛打遊戲」揭真相

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366