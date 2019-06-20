HowHow婚禮催淚告白！　鄧福如哽咽「我的心照不到陽光」：直到遇見你

記者李湘文／綜合報導

YouTuber HowHow（陳孜昊）在8日跟歌手鄧福如舉辦婚禮，當時保持低調沒對外張揚，如今終於公開婚禮影片，跟粉絲共享這份幸福。婚禮上，他用顫抖的手拿著卡片唸出告白：「Life was like a box of chocolates（人生就像一盒巧克力），我很幸運，我當時吃到的巧克力是妳，這顆最美、最甜的巧克力。」字字句句都感動催淚。

▲HowHow婚禮感人影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

HowHow在婚禮上收起平時搞笑的模樣，穿著一身白色西裝，真摯地望著鄧福如：「親愛的老婆，我們終於走到這裡。剛剛從走廊走到紅毯這裡，走了好久，短短幾步路的距離，但我們花了4年走過來。」他笑說，常常覺得2人都像小孩子，每天為了無聊的事鬥嘴，沒想到如今2個小孩子就要共組家庭，「我答應妳，我會學習去當一個好的丈夫，在未來的日子，當妳最可靠的肩膀。」

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▲鄧福如在婚禮上含淚告白。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

鄧福如也對HowHow說出感人告白，因為情緒激動，一開口就已經哽咽。她難得鬆口說出不安情緒，坦言曾經嚮往又不敢靠近婚姻，「其實從小到大，你懂的，我一直都不算是一個開朗的孩，我的心有一塊永遠都是照不到陽光的，直到遇見你。我很感謝，我今後的人生可以跟全世界最樂觀的你相伴，你是我最棒的朋友，是我最溫暖的太陽，也是我最貼心的情人。」

▲HowHow和鄧福如的婚禮影片感人又催淚。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

雖然戀愛過程中也有過挫折和碰撞，有時讓人沒有安全感、感到徬徨，但鄧福如感性表示：「走到今天，我真心覺得這麼多的考驗，都是讓我們彼此變得更柔軟、更懂事，也讓我們的故事更加豐富的養分。」她感謝HowHow總是包容，「希望我們這一生，可以永遠陪伴著彼此，一起跌倒、一起大哭、一起大笑，一起面對接下來人生中的各種甜美與無常。」最後，她含著眼淚說出「親愛的陳孜昊，我愛你」，立刻贏得全場掌聲。

▲HowHow和鄧福如在8日完成婚禮。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）

雖然影片不長，但HowHow才上傳2個多小時，就已經吸引27萬人次點閱。許多網友都被感人的告白詞逼哭，大呼「這就是幸福的模樣」、「明明不是我結婚卻感動得哭了」、「看了How How這麼多年影片，最喜歡這部」、「我看了五分鐘的白光」，大家也熱烈祝福HowHow和鄧福如，希望2人婚後能一直幸福。