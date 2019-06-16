老公偷吃女客人…正宮不知還幫小三按摩！　《昨日的美食》不倫4金句噴淚

記者陳芊秀／綜合報導

日劇《昨日的美食》改編自吉永史的神級BL漫畫，描述男男情侶同居生活，結合同性戀和美食2大元素，自4月5日開播以來，集集都造成轟動。該劇最新一集以「出軌」為主題，包括髮廊老闆外遇女客人，正宮毫不知情，連每集都在放閃的西島秀俊、內野聖陽感情也出現動搖，劇中出軌金句讓網友淚崩一片「我懂那種感覺！」

*****以下有第10集雷，請斟酌閱讀*****

※不知老公偷吃女客人，正宮還幫小三按摩

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▲髮廊老闆不倫女客人，正宮不知還來幫小三按摩。（圖／翻攝自推特）

《昨日的美食》描述律師「史朗」和美髮師「賢二」的同居日常，髮廊的職場點滴也是追劇焦點之一。他意外得知老闆出軌女客人，時常擔憂好友的不倫戀會曝光，而美女老闆娘產後回歸當美體按摩師，某天小三來洗頭，正宮幫忙按摩還保證「我會讓妳的身體越來越美」，讓老公心驚膽跳。

▲正宮幫小三按摩，老公看得膽戰心驚。（圖／翻攝自推特）

髮廊不倫戀還在進行中，某天正宮來到髮廊，突然對賢二說：「絕對不能讓心愛的人出軌哦，因為原諒一個人不是那麼簡單的事情。」讓網友激動聯想「發現外遇了」、「她全都知道」、「那麼漂亮的老婆還搞不倫」、「原來是偷吃的人不知道，她已經都發現了。」

▲美女正宮語帶玄機，「原諒不是容易的事」，網友驚呼「她全都知道！」（圖／翻攝自推特）

※半徑5公尺以內的人相戀，都是從「不可能」開始

▲賢二深怕男友出軌：「半徑5公尺內的人日久生情，都從不可能開始。」（圖／翻攝自推特）

在日本，同性戀者相戀大多無法公開，更無法擁有像結婚一樣的名份。賢二得知老闆不倫背叛老婆，內心開始對感情越來越不安，回家發現史朗行動詭異，又要和外型帥氣的小日向先生約見面，忍不住開口要男友不要去赴約，儘管史朗保證「我們單獨在一起也不可能」，他哽咽說：「我們各自有對象了，不可能，只是工作上的同事而已，不可能，對方只是客人，不可能，半徑5公尺以內的人會日久生情，大多都是從『不可能』開始的。」

▲不安的賢二坦承自己的秘密（圖／翻攝自推特）

夫妻間都會出軌，賢二和史朗沒有婚姻的束縛，有一天喜歡的人遇到了自己的理想型，「就算對方有對象了，這輩子要是錯過了怎麼辦，也是會失去理智的吧。」他爆哭坦承，自己也曾出軌過，「我傷害了男友，親手毀了擁有的一切」、「你知道了一定會不要我了。」史朗此時抓住爆哭的賢二大喊「我才不會不要你！」轉頭就把聚會取消，動搖的心情終於得到安撫。

▲賢二爆哭：「你知道了一定會不要我了！」（圖／翻攝自推特）

▲史朗大喊「我才不會不要你」，接著輕聲安慰，緩解賢二不安心情。（圖／翻攝自推特）

內野聖陽的螢幕硬漢形象深植人心，首度扮演同性戀，言行不時保持少女心的動作，深獲網友高評價。他在戲裡吃醋、怕戀人出軌的台詞，打動無數觀眾，令網友深有感觸「和半徑5公尺的人出軌，真的就是從不可能開始」、「怕心愛的人出軌，我也哭了」、「因為出軌過所以怕男友出軌，這種不安的心情我懂」、「不只是同性愛情會這樣」、「戀愛不安的心情誰都有過。」

▲每集吵架又和好如初，西島秀俊、內野聖陽演技被狂讚。（圖／翻攝自推特）

除了寫實描寫同性戀人的相處點滴，《昨日的美食》把美食料理的過程拍的夢幻，尤其是劇中使用的食材，都是超市垂手可得的平價食材，第10集史朗為賢二做了可麗餅早午餐，配料還分甜、鹹口味，兩人在餐桌上吃美食，溫馨和諧的畫面，又讓觀眾肚子又餓啦，日本網友隔天就狂曬作可麗餅的照片，再度驗證夯劇驚人的影響力。

▲《昨日的美食》第10集吃可麗餅。（圖／翻攝自推特）

▲▼可麗餅再掀熱潮，網友隔天就照做曬圖。（圖／翻攝自推特）



