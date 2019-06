等了20年！2019西洋歌手開唱懶人包　三大經典男團都要來

文/影楊 (yin)

2018年有席琳狄翁、槍與玫瑰與Dua Lipa等西洋巨星降臨台灣,讓台灣的西洋粉絲幸福不已,而時序已來到2019年,依然有許多西洋歌手來台開唱,例如:首度在世運開唱創下傲人紀錄的魔力紅(Maroon 5),還有經典男團:新好男孩(Backstreet Boys)、西城男孩(Westlife)以及男孩特區(Boyzone)等皆在今年回歸開唱,準備榨乾你的荷包!此篇懶人包紀錄目前已確定要來台開唱的西洋歌手,趕緊搶票下好離手,不然下次就不知道何時來囉!

*文章的尾端,附上已經結束的演唱會相關資訊(歌單、演唱會文章)方便給大家回味!

Boyzone 男孩特區

男孩特區(Boyzone)去年為了慶祝入行25年,特別推出新專輯《Thank You & Goodnight》,並宣布舉辦限定一年的最後告別巡迴演唱會,演唱會所到之處受到各地樂迷的廣大迴響,同時也讓歌迷充滿了依依不捨留下了無限的回憶。在解散之前,男孩特區即將於6/22在林口體育館舉辦台灣場演出,邀你一起唱〈No Matter What〉、〈All That I Need〉等經典好歌,為我們的愛與青春寫下最美好的回憶。

演出時間:2019/6/22(六)18:00

演出地點:國立體育大學綜合體育館(林口體育館)

售票網址:年代售票

José González

阿根廷裔、來自瑞典的民謠詩人José González,至今發行《Veneer》、《In Our Nature》和《Vestiges & Claws》三張叫好叫座的專輯,而最廣為人知的莫過於獻聲電影《白日夢冒險王》,讓人一同感受熱血澎湃的意外交會。José始終把悲傷唱得輕盈,讓歡愉也來得淡然, 好像卸下了為了在這個世界存活而戴上的面具, 採集著生活中最細瑣微眇的情感,字句都來得平實而真切, 埋進器樂間的,是更貼近人心的溫暖。3年前José曾來過台灣,上次錯過的他療癒的詩意魅力,這次請把握機會!

演出時間:2019/7/12(五)20:00

演出地點:Legacy Taipei

售票時間:4/18(四)12:00 博客來啟售

演出票價:早鳥票NT$1,500(4/18-4/25 期間限定,加送獨家海報)、預售NT$1,600、現場NT$1,800

Yo La Tengo

美國獨立搖滾長青樹Yo La Tengo出道已超過25年,他們的演出仍保有像大學熱音社的青澀氣息,2013年開始與Tortoise 主腦John McEntire 合作以後,這個樂團進入一種佛系創作的境界,只靠即興演奏作曲。儘管Yo La Tengo來台灣多次,仍成為搖滾樂迷最想看的演唱會,今年Yo La Tengo將在7月再度來台,喜歡他們的搖滾本事請務必記下時間!

演出時間:2019/7/13(六)20:00

演出地點:Legacy Taipei

售票時間:4/18(四)12:00 博客來啟售

演出票價:NT$1,800、NT$2,000

Bazzi

巴茲(Bazzi)在2018年以單曲〈Mine〉創下全球破3.5億次的點聽紀錄,被超過300萬支抖音影片使用,而他還被卡蜜拉指名合作,泰勒絲與BTS隊長RM推薦。不僅如此,他曾替少女時代太妍、SHINee泰民等寫歌,創作量豐沛被稱為「全能音樂創作才子」。巴茲終於要在7月22日於Legacy Taipei舉辦首場台灣演唱會,粉絲們可以親身體驗新生代神曲製造機的唱作魅力!

演出時間:2019/7/22 (一) 20:00

演出地點:永豐Legacy Taipei 音樂展演空間

演出票價:NT$2,100 (全站席,憑序號入場)

購票網址:Live Nation官網

Anne-Marie

英倫新生代創作歌姬 安瑪莉(Anne-Marie),曾被紅髮艾德親自邀約擔任世界巡迴開場嘉賓,演唱實力備受肯定,與潔淨的盜賊(Clean Bandit)合作的〈Rockabye〉更是成為英國金榜22年來首支蟬聯9周冠軍的單曲。自2016發行首張個人專輯《Speak Your Mind》以來,在樂壇引起廣大的注意,短短兩年間已成為全球最受矚目的新星,7月24日將首度來台開唱,演出令人期待。

演出時間:2019/07/24(三)20:00

演出地點:永豐 Legacy Taipei 音樂展演空間

演出票價:NT$2,500 (全站席,憑序號入場)

購票網址:Live Nation官網

Westlife 西城男孩

愛爾蘭男子天團 西城男孩(Westlife)在解散六年後於2018年正式回歸,以紅髮艾德製作的〈Hello My Love〉重返歌壇,讓不少曾聽他們歌曲長大的粉絲都感動不已!西城男孩睽違多年終於回歸,除了預告將在今年發行新專輯,還宣布將於今年7/28(日)重返台灣,一次帶來歷年金曲〈My Love〉、〈Swear It Again〉與〈Against All Odds〉,還有更多新歌!期待他們用多首歌曲一次喚醒你的青春時代!

演出時間:2019/7/28 (日) 19:00

演出地點:國立體育大學綜合體育館(林口體育館)

售票時間:4/19(五)11-17:00 Live Nation會員預售、4/20(六)11:00 正式啟售

售票網址:Live Nation 官網

Backstreet Boys 新好男孩

美國流行天團新好男孩(Backstreet Boys)成軍26年,從90年代稱霸西洋樂壇至今,可以說是流行音樂的不敗神話,每次合體出輯都刷新樂壇歷史記錄。自2015年全員合體來台開唱後,台灣「新好迷」每年都敲碗等待偶像再度公布台灣行,終於新好男孩今年將在10月22日帶來近18年來最大型巡迴演唱會至南港展覽館。

演出時間:2019/10/22(二)20:00

演出地點:南港展覽館

售票時間:

●新好男孩官方Fan Club會員預購 : 05/02(四)11:00 – 5/3(五)17:00

●Live Nation會員預購(限網站購票) : 05/04(六) 11:00-17:00

●正式啟售:2019/05/05(日)11:00 拓元售票系統

售票網址:Live Nation官網

詳細消息:歌迷敲碗成功!新好男孩10月開唱 〈I Want It That Way〉等經典神曲一次滿足

用文字跟歌單一起回顧演唱會!

第一季(1月~3月)

▶︎ 1/15 Superorganism:主題文章、專訪、親推歌單

▶︎ 1/20 KKBOX前夜祭 - Alan Walker:演唱會直擊

▶︎ 1/21 KKBOX風雲榜 - Alan Walker x 吳卓源&周興哲:演唱會直擊、合作回顧

▶︎ 2/16 Mitski:主題歌單

▶︎ 2/25.2/26 HONNE:專訪、演唱會歌單、主題影片

▶︎ 3/1 魔力紅(Maroon 5):演唱會直擊、演唱會歌單、主題影片

▶︎ 3/5 Years & Years(這些年樂團):演唱會直擊、演唱會歌單

▶︎ 3/8 Kodaline(柯達線樂團):演唱會直擊、專訪、演唱會歌單

▶︎ 3/10 JMSN:主題歌單

▶︎ 3/16 芮塔歐拉(Rita Ora):演唱會直擊、專訪、演唱會歌單

第二季(4月~6月)

▶︎ 4/04 紅髮艾德(Ed Sheeran):演唱會直擊、演唱會歌單、回顧影片、主題文章

▶︎ 4/10 Wild Nothing:演唱會歌單、主題文章

▶︎ 4/13 Still Corners:專訪、主題歌單

▶︎ 4/24 ibeyi:主題歌單、專訪

▶︎ 4/29 特洛伊(Troye Sivan):演唱會直擊、演唱會歌單、回顧影片

▶︎ 5/16 Phum Viphurit:專訪、快問快答影片、主題文章

▶︎ 5/23 Lauv(香港):演唱會直擊、演唱會歌單

▶︎ 5/24 Japanese Breakfast:專訪、問候ID、主題歌單

▶︎ 5/25 傑森瑪耶茲(Jason Mraz):演唱會直擊、演唱會歌單、回顧影片