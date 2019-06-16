等了20年！2019西洋歌手開唱懶人包　三大經典男團都要來

文／影楊 (yin)

2018年有席琳狄翁、槍與玫瑰與Dua Lipa等西洋巨星降臨台灣，讓台灣的西洋粉絲幸福不已，而時序已來到2019年，依然有許多西洋歌手來台開唱，例如：首度在世運開唱創下傲人紀錄的魔力紅（Maroon 5），還有經典男團：新好男孩（Backstreet Boys）、西城男孩（Westlife）以及男孩特區（Boyzone）等皆在今年回歸開唱，準備榨乾你的荷包！此篇懶人包紀錄目前已確定要來台開唱的西洋歌手，趕緊搶票下好離手，不然下次就不知道何時來囉！

＊文章的尾端，附上已經結束的演唱會相關資訊（歌單、演唱會文章）方便給大家回味！

Boyzone 男孩特區

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男孩特區（Boyzone）去年為了慶祝入行25年，特別推出新專輯《Thank You & Goodnight》，並宣布舉辦限定一年的最後告別巡迴演唱會，演唱會所到之處受到各地樂迷的廣大迴響，同時也讓歌迷充滿了依依不捨留下了無限的回憶。在解散之前，男孩特區即將於6/22在林口體育館舉辦台灣場演出，邀你一起唱〈No Matter What〉、〈All That I Need〉等經典好歌，為我們的愛與青春寫下最美好的回憶。

演出時間：2019/6/22（六）18:00

演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

售票網址：年代售票

José González

阿根廷裔、來自瑞典的民謠詩人José González，至今發行《Veneer》、《In Our Nature》和《Vestiges & Claws》三張叫好叫座的專輯，而最廣為人知的莫過於獻聲電影《白日夢冒險王》，讓人一同感受熱血澎湃的意外交會。José始終把悲傷唱得輕盈，讓歡愉也來得淡然， 好像卸下了為了在這個世界存活而戴上的面具， 採集著生活中最細瑣微眇的情感，字句都來得平實而真切， 埋進器樂間的，是更貼近人心的溫暖。3年前José曾來過台灣，上次錯過的他療癒的詩意魅力，這次請把握機會！

演出時間：2019/7/12（五）20:00

演出地點：Legacy Taipei

售票時間：4/18（四）12:00 博客來啟售

演出票價：早鳥票NT$1,500（4/18-4/25 期間限定，加送獨家海報）、預售NT$1,600、現場NT$1,800

延伸推薦：

▼民謠+搖滾初夏雙拼！José González與Yo La Tengo 7月一連兩天開唱

▼【專訪】來自瑞典的白日夢冒險王： José González

Yo La Tengo

美國獨立搖滾長青樹Yo La Tengo出道已超過25年，他們的演出仍保有像大學熱音社的青澀氣息，2013年開始與Tortoise 主腦John McEntire 合作以後，這個樂團進入一種佛系創作的境界，只靠即興演奏作曲。儘管Yo La Tengo來台灣多次，仍成為搖滾樂迷最想看的演唱會，今年Yo La Tengo將在7月再度來台，喜歡他們的搖滾本事請務必記下時間！

演出時間：2019/7/13（六）20:00

演出地點：Legacy Taipei

售票時間：4/18（四）12:00 博客來啟售

演出票價：NT$1,800、NT$2,000

延伸閱讀：民謠+搖滾初夏雙拼！José González與Yo La Tengo 7月一連兩天開唱

Bazzi

巴茲（Bazzi）在2018年以單曲〈Mine〉創下全球破3.5億次的點聽紀錄，被超過300萬支抖音影片使用，而他還被卡蜜拉指名合作，泰勒絲與BTS隊長RM推薦。不僅如此，他曾替少女時代太妍、SHINee泰民等寫歌，創作量豐沛被稱為「全能音樂創作才子」。巴茲終於要在7月22日於Legacy Taipei舉辦首場台灣演唱會，粉絲們可以親身體驗新生代神曲製造機的唱作魅力！

演出時間：2019/7/22 (一) 20:00

演出地點：永豐Legacy Taipei 音樂展演空間

演出票價：NT$2,100 (全站席，憑序號入場)

購票網址：Live Nation官網

完整資訊：泰勒絲、BTS都推薦！抖音神曲製造機巴茲7月攻台首唱

Anne-Marie

英倫新生代創作歌姬 安瑪莉（Anne-Marie），曾被紅髮艾德親自邀約擔任世界巡迴開場嘉賓，演唱實力備受肯定，與潔淨的盜賊（Clean Bandit）合作的〈Rockabye〉更是成為英國金榜22年來首支蟬聯9周冠軍的單曲。自2016發行首張個人專輯《Speak Your Mind》以來，在樂壇引起廣大的注意，短短兩年間已成為全球最受矚目的新星，7月24日將首度來台開唱，演出令人期待。

演出時間：2019/07/24（三）20:00

演出地點：永豐 Legacy Taipei 音樂展演空間

演出票價：NT$2,500 (全站席，憑序號入場)

購票網址：Live Nation官網

詳細訊息：唱紅〈Rockabye〉的安瑪莉來台開唱！體驗20億點播的超殺實力

Westlife 西城男孩

愛爾蘭男子天團 西城男孩（Westlife）在解散六年後於2018年正式回歸，以紅髮艾德製作的〈Hello My Love〉重返歌壇，讓不少曾聽他們歌曲長大的粉絲都感動不已！西城男孩睽違多年終於回歸，除了預告將在今年發行新專輯，還宣布將於今年7/28（日）重返台灣，一次帶來歷年金曲〈My Love〉、〈Swear It Again〉與〈Against All Odds〉，還有更多新歌！期待他們用多首歌曲一次喚醒你的青春時代！

演出時間：2019/7/28 (日) 19:00

演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

售票時間：4/19（五）11-17:00 Live Nation會員預售、4/20（六）11:00 正式啟售

售票網址：Live Nation 官網

詳細消息：終結8年等待！西城男孩7月來台開唱 網：「對大叔的愛還是這麼深」

延伸回顧：

▼西城男孩回來了！回味〈My Love〉到〈Hello My Love〉5首冠軍單曲加新歌

▼【專訪】「我爸是天團成員！」西城男孩當爸好驕傲 透露新歌將問世

Backstreet Boys 新好男孩

美國流行天團新好男孩（Backstreet Boys）成軍26年，從90年代稱霸西洋樂壇至今，可以說是流行音樂的不敗神話，每次合體出輯都刷新樂壇歷史記錄。自2015年全員合體來台開唱後，台灣「新好迷」每年都敲碗等待偶像再度公布台灣行，終於新好男孩今年將在10月22日帶來近18年來最大型巡迴演唱會至南港展覽館。

演出時間：2019/10/22（二）20:00

演出地點：南港展覽館

售票時間：

●新好男孩官方Fan Club會員預購 : 05/02（四）11:00 – 5/3（五）17:00

●Live Nation會員預購（限網站購票） : 05/04（六） 11:00-17:00

●正式啟售：2019/05/05（日）11:00 拓元售票系統

售票網址：Live Nation官網

詳細消息：歌迷敲碗成功！新好男孩10月開唱 〈I Want It That Way〉等經典神曲一次滿足

用文字跟歌單一起回顧演唱會！

第一季（1月～3月）

▶︎ 1/15 Superorganism：主題文章、專訪、親推歌單

▶︎ 1/20 KKBOX前夜祭 - Alan Walker：演唱會直擊

▶︎ 1/21 KKBOX風雲榜 - Alan Walker x 吳卓源＆周興哲：演唱會直擊、合作回顧

▶︎ 2/16 Mitski：主題歌單

▶︎ 2/25.2/26 HONNE：專訪、演唱會歌單、主題影片

▶︎ 3/1 魔力紅（Maroon 5）：演唱會直擊、演唱會歌單、主題影片

▶︎ 3/5 Years & Years（這些年樂團）：演唱會直擊、演唱會歌單

▶︎ 3/8 Kodaline（柯達線樂團）：演唱會直擊、專訪、演唱會歌單

▶︎ 3/10 JMSN：主題歌單

▶︎ 3/16 芮塔歐拉（Rita Ora）：演唱會直擊、專訪、演唱會歌單

第二季（4月～6月）

▶︎ 4/04 紅髮艾德（Ed Sheeran）：演唱會直擊、演唱會歌單、回顧影片、主題文章

▶︎ 4/10 Wild Nothing：演唱會歌單、主題文章

▶︎ 4/13 Still Corners：專訪、主題歌單

▶︎ 4/24 ibeyi：主題歌單、專訪

▶︎ 4/29 特洛伊（Troye Sivan）：演唱會直擊、演唱會歌單、回顧影片

▶︎ 5/16 Phum Viphurit：專訪、快問快答影片、主題文章

▶︎ 5/23 Lauv（香港）：演唱會直擊、演唱會歌單

▶︎ 5/24 Japanese Breakfast：專訪、問候ID、主題歌單

▶︎ 5/25 傑森瑪耶茲（Jason Mraz）：演唱會直擊、演唱會歌單、回顧影片