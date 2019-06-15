《炮仔聲》短髮女背影掀暴動！　　陳冠霖炸劇透：厲害的新角色

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔《炮仔聲》破百集以來，劇情不斷開出新極限，繼上演男男同婚護家產，故事又出現換子風波！男主角陳冠霖15日曬出照片，身後出現短髮女子背影，大方預告「厲害的新角色」即將登場。

▲陳冠霖、李燕在《炮仔聲》演夫妻深獲鐵粉支持。（圖／翻攝自臉書／三立台劇）

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陳冠霖和李燕在《炮仔聲》扮演夫妻「至明」、「家芸」，戲裡展現絕佳默契，吸引不少鐵粉駐守電視機追劇，不過家族內鬥再掀風波，陳宇風扮演的「至文」原來不是二房親生兒子，兄弟間原來毫無血緣關係，隨後揭開「偷換嬰兒內幕」，何如芸扮演二房「明珠」為死守秘密逼近崩潰。

▲《炮仔聲》劇情再反轉，陳宇風（左）和陳冠霖（右）演百集兄弟，現在變成不是親生的。（圖／翻攝自臉書／陳冠霖）

《炮仔聲》劇情又開出新路線，陳冠霖15日曬出自拍照，身後一名短髮女子背影入鏡，PO文「她是誰？厲害的新角色！敬請期待。」同時他身穿西裝內搭白襯杉，被粉絲狂讚不老男神。

▲陳冠霖自拍照出現短髮女背影，「厲害的新角色。」（圖／翻攝自臉書／陳冠霖）

追劇網友見到陳冠霖中的女子背影，有人猜「劉曉億」、「那個背影一看就是劉曉億」，眾人推測短髮女將來扮演江宏恩的媽媽，對未來劇情帶來巨大衝擊。

▲眼尖網友狂讚短髮女是劉曉億。（圖／翻攝自臉書／陳冠霖）