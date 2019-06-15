《X戰警：野獸》劇本已寫好「金鋼狼會出現」　《黑鳳凰》導演阻止開拍

記者洪文／綜合報導

「野獸」尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）是新一代《X戰警》的人氣演員之一，其實本來《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》編劇約翰奧特曼（John Ottman）已經寫好《野獸》個人電影的劇本，甚至還有金鋼狼的角色，不過遭到《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格阻止開拍。

▲《野獸》個人電影劇本中，野獸與金鋼狼並肩作戰。（圖／翻攝自網路）



根據《好萊塢報導》消息，編劇約翰奧特曼在完成《X戰警：天啟》劇本的時候，他的助理拜倫伯頓當時提出為「野獸」尼可拉斯霍特寫一部個人電影的想法，並承諾劇本只要2周就能完成。雖然他半信半疑《野獸》個人電影的可能性，不過仍同意對方嘗試，寫得好就打算把劇本拿給福斯高層。

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看完拜倫伯頓的劇本之後，約翰奧特曼很驚訝《野獸》個人電影有機會嘗試。他後來把劇本進行調整，作為一部預算大約9000萬美金的外傳電影，劇本中還包括人氣角色X教授、金鋼狼，以及《X戰警：天啟》彩蛋所暗示的經典反派「凶兆先生」（Mister Sinister，本名Nathaniel Essex）。

野獸在《未來昔日》研發出一種血清，可以控制突變，而《野獸》故事時間則在80年代後期，描述他為同樣是變種人的科學家施打他的血清，未料對方突然失蹤，追查之後發現對方正在威脅美國原住民紐特人的村莊，他與金鋼狼合作平息了紛亂，最終才發現「凶兆先生」一直在監視著一切。

約翰奧特曼把《野獸》劇本拿給福斯，結果被告知因為劇本使用了X教授、野獸等《X戰警》核心角色，所以需要長期擔任《X戰警》系列監製、《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格同意才能拍攝，不過對方禮貌性拒絕閱讀劇本，以防止自己受到影響，因此並未同意這個案子繼續發展下去。

賽門金柏格拒絕《野獸》其中一個理由，跟休傑克曼從「金鋼狼」身分退休有關。他希望未來可以重新將「金鋼狼」的角色引進《X戰警》系列，所以現階段任何一部電影使用「金鋼狼」，只會讓未來的《X戰警》更加混亂，或許如此《X戰警：黑鳳凰》才沒有漫畫中與琴葛雷關係密切的金鋼狼。約翰奧特曼沒有因為《野獸》被否決而不爽，只是他調整了自己的心態，選擇製作福斯真正有興趣的電影就好。