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無尊自豪「以前是小郭富城」！　清秀畢業照曝光…網驚了：真的帥

記者李湘文／綜合報導

藝人無尊（謝駿毅）在《綜藝玩很大》中扮演「珍珍」大紅，因為擅長模仿和搞笑，又能不計形象地扮醜，受到許多觀眾的喜愛。不過，當他收起搞笑一面，其實也是個斯文帥哥，15日在臉書公開國小畢業照，笑稱「我以前是小郭富城」，令粉絲驚訝大呼「真的帥」！

▲無尊畢業照是「小郭富城」。（圖／翻攝自臉書／無尊）

▲無尊以搞笑的「珍珍」讓大眾印象深刻。（圖／翻攝自臉書／無尊）

無尊翻拍國小畢業紀念冊照片，只見小學6年級的他身形纖瘦，穿紅色外套、留著中分髮型，對鏡頭露出靦腆的微笑，跟現在螢幕上大喇喇搞笑的模樣頗為不同。適逢畢業季，他祝福大家：「帶著愉悅的心情迎接下一段人生的旅程吧，珍惜把握每個讀書的時刻，當學生是很幸福的！」

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▲無尊畢業照是「小郭富城」。（圖／翻攝自臉書／無尊）

▲無尊清秀的小學畢業照曝光。（圖／翻攝自臉書／無尊）

看到無尊分享國小畢業照，許多網友都吃了一驚，大讚「小時候還真的滿帥的」、「哇塞好清秀」、「太帥了吧」、「這中分帥爆」、「真的有帥到」。但對於他自稱小郭富城，還是有粉絲調侃「想過郭富城的感受嗎」，給予讚美的同時不忘吐槽。

▲▼無尊的畢業照，帥度爆表，讓網友看傻了眼。（圖／取自無尊臉書）

▲無尊也曾分享大學畢業照。（圖／翻攝自臉書／無尊）

事實上，無尊去年也曾趁著畢業季，分享自己從輔大畢業時拍的照片，穿著端正的學士服，髮型也特別整理，帥到引起粉絲熱烈討論，在當時同樣成為話題。

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