麥莉以《黑鏡》角色第三度出道！傳發行新專...原唱不小心先曝光

迪士尼童星出身的麥莉希拉(Miley Cyrus),繼孟漢娜之後第三度以歌手身分出道!她在影集《黑鏡》飾演女歌手艾希莉(Ashley O),演唱歌曲《On a Roll》讓粉絲跪求讓音樂上架,而串流平台Netflix不但完成大家的心願,還推出正式MV,甚至再曝光另一首新歌,謠傳她將以新身分推出一張正式的新專輯!

▲麥莉希拉以《黑鏡》角色艾希莉再出道。(圖/翻攝自麥莉希拉IG)

麥莉希拉在《黑鏡》第五季中第三集飾演偶像歌手艾希莉,她在裡面演唱的主打歌《On a Roll》日前也真的釋出完整版MV,裡面她留著艾希莉招牌的紫粉色短髮,泡在浴缸裡面裝有相同色系的液體,雖然整首歌曲才約莫2分20秒,MV完成度超高,彷彿真實歌手的MV宣傳帶,也是Netflix第一首發行的歌曲,日前完成歌迷心願,正式在iTunes與Spotify上架。

▼Ashley O演唱《On a Roll》。(影片來源:YouTube Netflix)

《On a Roll》其實是改編美國老牌樂團「九吋釘合唱團(Nine Inch Nails)」的單曲《Head Like A Hole》,當時《黑鏡》的編劇查理布魯克(Charlie Brooker)為了幫艾希莉這個虛擬人物打造新歌,特別請求九吋釘授權。

其實艾希莉不只是「一片歌手」,她還演唱另外一首歌曲《Right Where It Belongs》,也是由九吋釘合唱團與主唱特倫特雷澤諾(Trent Reznor)親自授權。特倫特在自己的推特意外公開這段音源,寫下「感覺好像似曾相似(Feels like I've been here before...?)」還大讚這個改編版本「天啊!這真的超讚...我已經不知道我是誰了!(God damn it this is actually pretty good and i dont know who i am anymore.)」

可惜的是該音源連結已經被刪除下架,根據美國告示牌報導,麥莉希拉非常可能以艾希莉之名推出一張含有4首歌曲的新專輯,她等於是繼孟漢娜後,第三度以不同身分在歌壇出道。

▼Ashley O另一首新歌也意外曝光。(影片來源:YouTube Pop World,如遭刪除敬請見諒。)