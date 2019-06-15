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麥莉以《黑鏡》角色第三度出道！傳發行新專...原唱不小心先曝光

記者吳孟庭／綜合報導

迪士尼童星出身的麥莉希拉（Miley Cyrus），繼孟漢娜之後第三度以歌手身分出道！她在影集《黑鏡》飾演女歌手艾希莉（Ashley O），演唱歌曲《On a Roll》讓粉絲跪求讓音樂上架，而串流平台Netflix不但完成大家的心願，還推出正式MV，甚至再曝光另一首新歌，謠傳她將以新身分推出一張正式的新專輯！

▲麥莉希拉以《黑鏡》角色再出道！傳發行新專...其中一首意外曝光。（圖／翻攝自麥莉希拉IG）

▲麥莉希拉以《黑鏡》角色艾希莉再出道。（圖／翻攝自麥莉希拉IG）

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麥莉希拉在《黑鏡》第五季中第三集飾演偶像歌手艾希莉，她在裡面演唱的主打歌《On a Roll》日前也真的釋出完整版MV，裡面她留著艾希莉招牌的紫粉色短髮，泡在浴缸裡面裝有相同色系的液體，雖然整首歌曲才約莫2分20秒，MV完成度超高，彷彿真實歌手的MV宣傳帶，也是Netflix第一首發行的歌曲，日前完成歌迷心願，正式在iTunes與Spotify上架。

▼Ashley O演唱《On a Roll》。（影片來源：YouTube Netflix）

《On a Roll》其實是改編美國老牌樂團「九吋釘合唱團（Nine Inch Nails）」的單曲《Head Like A Hole》，當時《黑鏡》的編劇查理布魯克（Charlie Brooker）為了幫艾希莉這個虛擬人物打造新歌，特別請求九吋釘授權。

其實艾希莉不只是「一片歌手」，她還演唱另外一首歌曲《Right Where It Belongs》，也是由九吋釘合唱團與主唱特倫特雷澤諾（Trent Reznor）親自授權。特倫特在自己的推特意外公開這段音源，寫下「感覺好像似曾相似（Feels like I've been here before...?）」還大讚這個改編版本「天啊！這真的超讚...我已經不知道我是誰了！（God damn it this is actually pretty good and i dont know who i am anymore.）」

可惜的是該音源連結已經被刪除下架，根據美國告示牌報導，麥莉希拉非常可能以艾希莉之名推出一張含有4首歌曲的新專輯，她等於是繼孟漢娜後，第三度以不同身分在歌壇出道。

▼Ashley O另一首新歌也意外曝光。（影片來源：YouTube Pop World，如遭刪除敬請見諒。）

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