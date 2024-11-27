記者田暐瑋／綜合報導

台灣隊在世界12強棒球賽中奪冠，許多球迷親身飛往日本現場支持，網紅「美西太太」與丈夫一同前往東京觀戰，因為老公自認有「帶賽命格」，比賽期間不敢直視賽場，一路忍到9局下半確定奪冠後，緊繃情緒瞬間爆發放聲大哭，更發現球員陳奕的媽媽就坐在一旁，落下激動淚水。

▲美西太太飛東京力挺台灣隊。（圖／翻攝自YouTube／美西太太）



美西太太和老公到東京力挺台灣隊，但老公擔心命格「帶賽」，只敢低頭滑手機，中途選擇離開座位到美食區走走，神奇的是，只要他一抬頭或是準備回到場內，台灣隊比分就會開始拉鋸，一離開現場台灣就馬上得分，讓他不得不相信這股神秘力量，全程不敢看比賽，當台灣隊最終勝出時，他終於放聲大哭，情緒爆發大喊：「Team Taiwan！」

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▲美西太太飛東京力挺台灣隊。（圖／翻攝自YouTube／美西太太）



此外，張奕的媽媽和妹妹剛好就坐在夫妻倆旁邊，在張奕上場投球的那幾局顯得特別緊張，當看到張奕投出無失分的好表現時，不禁激動落淚，美西太太感動說：「滿滿的感動 Rrrrrr，最初純粹想替台灣隊加油的心情，一切的、可能的結果，對我來說都是美好的回憶，大家都要記得珍惜、感謝自己這樣的初衷。」

▲張奕媽媽和妹妹也哭了。（圖／翻攝自YouTube／美西太太）