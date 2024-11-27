康康爆遭綜藝大哥「打到頭噴血」！　認了：我忍痛看完

記者蔡琛儀／台北報導

胡瓜攜手徒弟歐漢聲日前出席中視《綜藝一級棒》節目錄影擔任大來賓，對於胡瓜難得來上節目，康康開心直呼：「真是給我天大的面子，好像做夢耶，終於美夢成真了啦！」康康說從學生時代就很關注胡瓜，國中時還曾想到台北拜瓜哥學藝呢，現在又被胡瓜指定參加、主持明年的演唱會，備感榮幸。

▲康康對於胡瓜來上他節目相當興奮。（圖／萬星傳播提供）

而提到秀場，康康分享學生時代就愛存錢看秀，有次終於搶到第一排座位，得以欣賞台上豬哥亮與陽帆演短劇，沒想到豬哥亮手持木條用力打陽帆時，木條不小心被折斷，直接打到坐在台下的他，讓康康當場額頭濺血，「後來我捨不得台上精彩演出，以面紙止血，忍痛的看完，這就是秀的迷人之處啦！」也透露對於此次演唱會，腦海已有許多的段子，絕對讓觀眾驚艷。

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明年2月22、23日於北流登場的「鑽石舞台之夜」演唱會，由胡瓜首次主辦、親自統籌製作外，也將搭檔主持康康、歐漢聲，參加演出的歌手更是鑽石陣容，包括陳美鳳、任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、Ozone與鍾采穎等，結合老中青三代天王天后與新世代偶像等齊聚同台開唱。門票洽年代及全台四大超商。