Terry進演藝圈跟家人鬧翻「沒再回家」！ 　吐遺憾：爸爸病危來不及和解

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（28日）晚10點播出「我受夠了你口中的“為我好”！停止再情緒勒索我」，藝人Terry為了進演藝圈和爸爸鬧翻：「爸爸是公務員，他希望我照著他的路線走，殊不知我喜歡跳舞，大學畢業後進了《模范棒棒堂》，他更抓狂，有天我媽跟我說『你不要再去錄影了，爸爸在別人面前都抬不起頭，每天心情都很差』。」

▲Terry進演藝圈跟家人鬧翻。（圖／中天綜合台提供）

但Terry還是不願放棄演藝工作，爸爸也為此跟他撂下狠話：「他講了一句很重的話，他說『如果你要繼續走這行，你就不要回來』，那我也就真的不回家了。」沒能來得及跟爸爸和解，成了他心中最大的遺憾：「爸爸病危，我才回家跟他講話，可是我現在回想，如果沒走這行，我也不會認識美玲，也不會有3個可愛的寶貝。」

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▲Terry和羅美玲生活幸福。（圖／翻攝自Facebook／羅美玲 Yokuy Utaw、Terry 江振愷 ）



嫚萱則被媽媽逼著選邊站：「我爸媽感情沒有很好、很常吵架，後來爸爸就回台中，和媽媽分開了，我開始工作後，每個月會固定給媽媽錢，我想說爸爸回台中也需要錢，就開了一張卡給他用，結果媽媽知道這件事情後，打電話來劈頭就罵『我真的覺得我很可悲，妳爸都沒照顧這個家，為什麼要給妳爸錢』。」





▲嫚萱。（圖／中天綜合台提供）

嫚萱一直解釋，但媽媽就是不消氣，母女倆因此冷戰半年沒聯絡：「後來還有一次更嚴重，我妹妹要請滿月酒，妹妹想說是喜事，就想邀請爸爸媽媽都出席，結果我媽說『所以妳們現在心裡只有爸爸？有他就沒有我，他要去我就不去』。」