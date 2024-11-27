9m88歡度34歲生日　才首登金馬獎演出「又宣布喜訊」！

記者蔡琛儀／台北報導

9m88 今年工作馬不停蹄，除了入圍金曲歌后，帶著一眾台灣樂手，遍巡日本、南韓、香港等大大小小的舞台，上週她也首次以表演嘉賓身份登上金馬舞台，可說是事業豐收年，近期她更開心分享自己新作與名導陳玉勳合作， 並宣布啟動全新巡演「我只想唱歌給你聽」。

▲9m88明年1月推新巡演。（圖／爵士寶貝&KKLIVE提供）

2024年花了將近一半時間在戲劇上的9m88，直呼能從戲劇中能夠體驗另一個人的人生，暫時放下歌手身份和自己，讓她有更多的體悟和感受可以詮釋唱歌，享受音樂與戲劇的藝術流動，「總歸來說，我還是覺得表演就是一個藝術，它們需要互相的流通，所以我覺得演戲是非常好的一件事。」9m88也將戲劇中吸取的養分轉為創作能量，在戲劇殺青後，創作靈感便會浮現，「我覺得好像是你活了另外一個角色的生 命，所以你可以用他的視角再去看這個世界，我的創作的選項就變多了。」

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演唱會主題「我只想唱歌給你聽」，就是身為歌手的 9m88，希望回到歌手最初的本質唱歌給大家聽，「我希望它可以回歸純粹讓大家感受到音樂上的連結，然後focus在更純粹的 88 的唱歌表演。」為了讓大家能更融入她的音樂世界。全新巡演將會做一些有趣的視覺，讓前來的歌迷朋友們更能沉浸在歌曲的情境裡。

▲9m88剛歡度34歲生日。（圖／爵士寶貝&KKLIVE提供）

剛度過34歲生日的 9m88，也抓空檔至墨爾本體驗跳傘作為自己的生日禮物，在社群與粉絲分享「重生」的心得，提及生日願望， 她表示：「希望讓大家可以好好的看到不管是戲劇或音樂上的表現，撒下的種子希望它可以發芽，這就是我最大的願望。」也說期許明年可以把演唱會演完，「然後好好的去放個假。今年都沒有停過，然後也沒有時間去好好跟身邊的朋友相處。」