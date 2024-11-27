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趙露思橫店甜點店關閉了！　曾遭前員工偷錢搶商標…3層樓清空

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思位於橫店的甜點店傳出關閉消息，根據店家官方回應，今後店將會遷到成都。該間甜點店是她親自監工裝修的店鋪，開店以來成為粉絲打卡聚集地，不料過程曾發生遭前員工盜用客人錢、店名被搶先登錄註冊等糾紛。

▲▼趙露思橫店甜點店關閉。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思橫店甜點店關閉。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思橫店甜點店關閉。（圖／翻攝自微博）

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趙露思甜點店共有3層樓，裡面佈置數個拍照景點，包括《偷偷藏不住》登場的大狐狸玩偶。然而根據陸網消息，最初店名叫做「RosyWhile」，曾有員工在結帳時，偷將客人的錢匯入自己的戶頭，因此將對方開除。該名員工離職後冒用類似甜點店的假帳號販售食用產品，為此店家火速改名「Rooosytime」，透過官方帳號曾發公告打假，提醒民眾不要買非官方生產的食用產品，她也用自己帳號發言「對不起」。

▲▼趙露思橫店甜點店關閉。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思橫店甜點店關閉。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思甜點店已經清空。（圖／翻攝自微博）

此外，據「企查查」網站紀錄，趙露思的甜點店被房東搶先註冊商標，涉及不正當競爭，最後房東申請無效。如今她的甜點店在橫店關閉，接下來將在她的家鄉成都開店，確切的日期尚未發表。

▲▼趙露思橫店甜點店關閉。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思甜點店曾被前員工偷錢偷開假帳號的事件，為此留言道歉。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思橫店甜點店關閉。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思甜點店曾遭搶登記商標。（圖／翻攝自微博）

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