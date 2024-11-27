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自爆做過球版挨轟　館長揭原因：台灣人不要過於虛偽

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前直播時透露曾做過球版（簽賭），引發網友議論。館長26日再度於直播中談及此事，他強調自己從來不怕討論這件事情，「台灣人不要過於虛偽」，那個年代很多人都這樣，當時沒有運動彩券之類的通路，大家做球版只是賺個佣金，這段經歷他講了很多次，也奉勸大家不要做。

館長再談球版一事。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長昨晚直播再度談到球版一事。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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館長25日晚間直播時提到，過去為了球版不得不專注於比賽，後來脫離那個圈子，對棒球的關注就變少了。但此話一出，掀起部分網友不滿，批評館長搞職棒賭盤；民進黨前桃園市議員王浩宇甚至在臉書發文，喊話「這篇超過1000讚，我就去檢舉大壯涉入職棒簽賭」，結果不到10分鐘就達到目標。

面對各界的抨擊，館長26日再度於直播中提及此事，他強調自己從來不怕討論這件事情，「台灣人不要過於虛偽」，那個年代很多人有正常工作仍兼做球版，以前沒有通路、沒有運動彩券，大家只是賺個佣金，當時他才20多歲，沒有能力買球團或影響職棒，甚至因此遭人跑路，差點走上絕路，這段經歷他講了很多次，也奉勸大家不要做。

館長表示，之所以提到這件事情，是因為有人問他有沒有在看棒球，他現在沒有看，以前有看，中華隊勇奪12強冠軍真的很厲害，但他的本意是不想去硬蹭，畢竟平時也沒在看比賽，結果卻變成這樣。

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棒球, 館長, 陳之漢, 網紅

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