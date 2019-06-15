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劉若英見路邊海報：這2個我認識！　突上台合唱..歌迷暴動

記者盧薇淩／台北報導

蕭秉治與鼓鼓呂思緯14日在東京開唱，首次合體專場LIVE演出，重新詮釋多首MP魔幻力量時期的經典金曲。東京演唱會上，與他們合作過的橘子新樂園（ORANGE RANGE）特別送上一籃酒為他們加油打氣，人在日本的師姐劉若英也現身力挺師弟，突擊上台，讓不知情的兩人又驚又喜，她更一時興起合唱《我還是愛著你》，現場歌迷大呼過癮。

▲▼鼓鼓蕭秉治劉若英 。（圖／相信音樂）

▲蕭秉治、鼓鼓開唱，劉若英驚喜現身。（圖／相信音樂）
 
鼓鼓以《嗯》、《不會愛就別愛》開場點燃氣氛，他先以日文跟歌迷打招呼，與歌迷說說唱唱間，一時忘記下首歌曲，他玩笑說：「最近在籌備新專輯，很久沒上台表演了，有點小緊張，騙你們的啦！」繼2017年Summer Sonic東京場後，鼓鼓已許久沒和日本歌迷見面，昨天現場有位歌迷和鼓鼓分享喜訊，鼓鼓說：「這首歌要送給台下歌迷，看著她從小女生到交男朋友，現在他們準備要結婚了，「希望你們不管未來遇到什麼困難都要一起度過」，笑說自己好像牧師證婚，接著他演唱《誰對你最溫柔》送給即將步入禮堂的歌迷。

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▲▼鼓鼓蕭秉治劉若英 。（圖／相信音樂）

▲蕭秉治、鼓鼓演唱多首MP時期歌曲。（圖／相信音樂）
 
蕭秉治以《愛過你有多久就有多痛》開場，他說：「很開心來到日本，很開心大家來！」這回來到日本，他精心演唱攻佔排行榜的《凡人》、《I Miss You》日文新單曲。向來記歌詞超強的他，為了記住日文歌詞費盡苦心，近二個星期在跑校園演唱的車程空檔，戴起耳機拚命練唱，最後甚至出動大字報，滿滿30張歌詞貼滿舞台前方的護城河，他笑問歌迷：「日文好難，唱得還可以嗎？」
 
兩人各別solo秀後，鼓鼓與蕭秉治合體演唱《偷偷的》、《放了自己》回想2016年剛發行第一張個人專輯時，在高雄舉辦新歌首唱會，蕭秉治秘密現場，讓他感動當場淚崩，他說：「我為什麼這麼感動，當時經歷那麼多事，蕭秉治也還沒準備好，但他還是來演唱會，那天真的很感動！」

▲▼鼓鼓蕭秉治劉若英 。（圖／相信音樂）

▲鼓鼓用日文跟觀眾打招呼。（圖／相信音樂）

東京演唱會上，再度發生讓二人感動的事，劉若英驚喜現身，她開玩笑說剛好路過，聽到有人在唱《我還是愛著你》，她便停下腳步看了門口的海報，一看海報發現：「這兩個我不是都認識嗎！」於是就上台突擊，原本只是想上台替師弟加油打氣，最後自己加碼合唱《我還是愛著你》，這也是劉若英最喜歡的一首歌，讓現場歌迷直呼「值回票價」。

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