賀一航靈骨塔「選在老婆附近」　白冰冰：Judy想天天去看他

記者洪文／台北報導

藝人白冰冰15日擔任賀一航公祭主持人，送老友最後一程。她介紹女兒白曉燕的長眠地「欣欣安樂園」給賀一航遺孀Judy，如今她也證實賀一航靈骨塔選在此地，「Judy希望就挑在家附近，這樣可以天天去看他！」

▲賀一航告別式，白冰冰到場。（圖／記者林敬旻攝）



白冰冰坦言：「人生老病死，這一陣子都是平輩，心裡特別沈重。」她感謝禮儀公司幫助他，完成人生的畢業典禮，她也為Judy開心，能夠找到賀一航合適的長眠地欣欣安樂園，「當年他被欠稅管收的時候，Judy是天天去看他，不是一周去看喔！Judy現在（賀一航的靈骨塔）也想找近一點的地方，可以天天去看他，看來看去才找到這個地方。」

其實白冰冰、賀一航認識40幾年了，她透露：「1個月前還在約主持節目，打鬧都口不擇言，也覺得沒什麼，沒想到病已經這麼嚴重了，還那麼努力再撐，他不在了，我們都覺得好錯愕。」她自責沒及早發現老友病況，「他一直冒冷汗，唱歌時都在冒虛汗，這樣撐著身體的狀態應該已經很久，我跟他一起主持時，就常常這樣冒虛汗，我們太粗心了，沒有注意到。」

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賀一航因大腸癌離世，享壽64歲，今早（15日）在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦告別式，九點鐘公祭開始，包含演藝圈好友余天、張菲、白冰冰、包偉銘鄭進一、洪榮宏、楊貴媚、鍾欣凌、楊烈、小亮哥、黃西田、龍千玉、曾心梅、王彩樺、柯淑勤、張秀卿、張瓊姿、鄭仲茵、等人也陸續到現場送老友最後一程。