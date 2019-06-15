余天淚崩送賀一航「你放心走」 李亞萍一開口就哭了

記者蕭雅玲／台北報導

賀一航因大腸癌離世，享壽64歲，今早（15日）在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦告別式，九點鐘公祭開始，包含演藝圈好友余天、張菲、胡瓜、白冰冰、包偉銘鄭進一、洪榮宏、楊貴媚、鍾欣凌、楊烈、小亮哥、黃西田、龍千玉、曾心梅、王彩樺、柯淑勤、張秀卿、張瓊姿、鄭仲茵、等人也陸續到現場送老友最後一程。

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▲賀一航告別式，余天致詞痛哭。（圖／記者林敬旻攝）

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藝人余天今與老婆李亞萍、兒子余祥銓出席賀一航告別式，余天受訪一開口就忍不住泛淚，表示與賀一航的交情匪淺，「希望他在天堂可以好好的，也希望他可以遇到豬哥亮」。至於有什麼話想對賀一航說，余天則難掩哀傷地說「跟他沒什麼好說的」，李亞萍也是一開口就哽咽「希望他一路好走」

白冰冰與賀一航相識數十年，兩人感情深厚，為送老友最後一程，她也主動接下公祭主持人。公祭開始她感慨表示，今天是賀一航人生畢業典禮，「上個月主持節目賀一航還跟大家說說笑笑，一起主持《我愛冰冰Show》三個月來建立濃厚感情，沒想到一轉眼人就不在，令人感慨！」

▲賀一航告別式，沈玉琳到場。（圖／記者林敬旻攝）

她透露，賀一航是外省小孩，年輕時跟在師傅豬哥亮身邊在秀場作秀，他幽默的表演風格，讓他因此大紅大紫不可一事，卻也因此讓他年少癡狂，「他的人生過得精彩，卻沒想到就這樣如流水般的走」。

▲賀一航告別式，洪榮宏到場。（圖／記者林敬旻攝）

白冰冰感慨，賀一航在人生最低落時期，遇到最對的人也就是他老婆Judy，讓他更努力打拼演藝事業，就是為了讓家人過好日子，卻在八年前罹癌，「他在舞台上帶給大家歡樂，但面對病症他是勇者也是懦夫，不敢真正面對，八年來每天面對病痛，最後幾個月交給節目，滿滿感恩與懷念，人稱賀伯、賀爸、跟大家說再會，一生走得精彩！」

▲賀一航告別式兒子曾治豪也以歌聲送別老爸。（圖／記者林敬旻攝）

▲賀一航告別式遺孀Judy淚崩。（圖／記者林敬旻攝）

演藝圈大老余天致詞時忍不住哽咽，他難過表示，賀一航走得太突然，以前他都叫他「賀小美」，平常也會經常勸他，但他都不聽話，卻沒想到這麼快就走，而在送賀一航最後一程余天只有一句話就是：「賀小美你放心走，家裏事情我竟量幫忙！」