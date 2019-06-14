古天樂爆砸2億入手豪華遊艇！　原因曝光超浪漫「都是為了媽媽」

記者李湘文／綜合報導

香港影帝古天樂是出了名的孝子，48歲仍和父母住在一起，方便照顧，也經常帶家人外出旅遊，善盡孝心。他近日還被爆料買下1艘價值港幣5000萬元（約台幣2億元）的遊艇，如此大手筆，只為了讓媽媽能在維多利亞港上用最好的角度看煙火。

▲古天樂爆砸2億入手豪華遊艇。（圖／翻攝自微博／古天樂）

據《東周刊》報導，古天樂從英國買進名為「Princess 88」的遊艇，全長29公尺，內部分成3層，包括頂層露天休息區、中層吧台區和底層4個大套房。每間寢室都使用頂級的設備，就連寢具也是英國皇室御用品牌，每張床墊最貴達到7位數港幣。

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據悉，古天樂之所以買下這台遊艇，是因為媽媽喜歡看煙火，為了讓長輩能在維多利亞港上用最好的角度欣賞煙火，便大手筆購置。此外，性格低調的他，也可以藉此保有更多隱私，在玩樂放鬆的同時，還不用被外界盯著。

▲古天樂是出了名的孝子。（圖／翻攝自微博／古天樂）

事實上，古天樂向來孝順，至今仍和父母住在一起，經常讓媽媽叫起床，跟家裡人感情十分緊密，擇偶標準也是婚後要跟父母同住。他曾說覺得照顧父母和家人是人類生存規則，「不需要特別讚美，因為爸爸媽媽在我們小時候也是照顧我們的起居飲食、提供住所。」一番話顯盡孝心。