簡嫚書爆懷上雙胞胎！「1張照片3個孩子」真相曝光

記者洪文／台北報導

《大稻埕》女星簡嫚書5月中宣布懷上二胎，近日頂著5個多月大的孕肚和家人同遊日本，更開心PO出7人大合照，一句「3對夫妻與3個孩子的旅行」讓不少粉絲又驚又喜：「天啊是雙胞胎！」她透過經紀人向《ETtoday》否認懷上雙胞胎，並解釋「3個孩子」的真相。

目前在孕期中的簡嫚書，近日抽空和家人到京都「微家族旅行」，出發前還擔心女兒雲大會不適應，沒想到雲大搭飛機表現良好，「從起飛一路睡到落地」，讓她開心發文表揚。到了當地後，一行7人也走遍二條城、嵐山、錦市場等知名景點，途中雲大看到爸爸手上的金箔冰淇淋還直接嘴饞伸手要來舔，唇邊沾滿冰淇淋的模樣被誇超萌。

而在旅行尾聲，7人也留下美好全家福合影。原以為只是篇溫馨的家族旅遊文，但沒想到不少網友紛紛發現PO文中最大的亮點，「這是一趟3對夫妻與3個孩子的旅行，但總共只有7人」。不少人將這句話比對大合照後，驚訝猜測難道簡嫚書肚子裡的寶寶不只一個，「雙胞胎嗎」、「太期待了，一定也是可愛的雙胞胎」、「雙胞胎，太猛了啦你們」。

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對此，簡嫚書向《ETtoday》透露，肚子裡不是雙胞胎，網友誤會了，「3對夫妻是嫚書、小隆，還有雲大的爸爸媽媽，3個孩子是指他們3個（簡嫚書、雲昌隆、雲大）。」