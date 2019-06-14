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高爾宣被爆雙面人！轉頭罵粉「一群智障」　上火線對質真相大白

記者盧薇淩／台北報導

饒舌歌手高爾宣近期爆紅，歌曲躍上數位平台排行榜上，校園演出及商演應接不暇，不過開始走紅後是非也跟著多，他14日被一名粉絲爆料，到台中服飾店逛街時，看到在店外的雨中苦等的粉絲，開了窗戶道暖打招呼，沒想到窗戶一關，轉頭罵粉絲「一群智障」，直指他表裡不一。對此，高爾宣遭莫名毀謗，親上火線與爆料者對質。

▲▼高爾宣被爆雙面人 。（圖／翻攝IG）

▲高爾宣被爆料，親上火線問清楚 。（圖／翻攝IG）

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爆料者說，高爾宣近期到台中某服飾店逛街，看到外頭粉絲在雨中苦等，只為了見他一面，他開了窗戶道暖，沒想到窗戶一關轉頭就說，「幹媽的一群智障。」對於被直指是雙面人，高爾宣輾轉得知後氣憤難耐，直接作出聲明，「首先我不逛街的，所以不會出現在服飾店，而且真的不可能這樣對我粉絲，真的不知道這在供三小。我莫名其妙紅了，這不是計畫好的，只是個很熱愛音樂的普通人，沒有人會想被誣賴抹黑，我沒這麼強大我很平凡，紅了開始會有莫名其妙指控，希望我的聽眾們，相信你們眼睛看到的就好。」

▲▼高爾宣被爆雙面人 。（圖／翻攝IG）

▲高爾宣被爆雙面人。（圖／翻攝IG）

高爾宣更親上火線，與爆料者對質，直接問他：「你說的是哪家服飾店？你這樣毀謗我，怎麼跟我粉絲交待？」該爆料者被這麼一問，竟心虛招認整件事是謠傳，「非常抱歉，那句話是朋友的同事說的，我朋友已經向大家解釋，真的非常抱歉，造成您的困擾。」高爾宣看到對方承認是烏龍爆料後回覆，「這種事盡量不要亂講啦，我真的很用心在對待我每一個聽眾，你們可以嘴我的歌，我的作品，但我沒做的事真的會發火。」

面對莫須有罪名，對方已經道歉，但事實上剛好今天（14日）是高爾宣22歲生日，雖被莫名爆料影響心情，但前一晚不少好友替他慶生，他也感性寫下：「有你們陪伴我走這條路，我很幸運也很感激，我會好好加油，繼續做我愛做的歌，希望所有在為夢想奮鬥的大家，心態能一直保持健康，一直樂觀堅持下去。我知道很難，我也還在學習，但一起加油，也希望大家在工作上，都有好的運氣，遇到好的人，跟我一樣幸運。」

▲▼高爾宣被爆雙面人 。（圖／翻攝IG）

▲高爾宣生日願望 。（圖／翻攝IG）

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