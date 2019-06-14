專訪／《紅色氣球》男星退伍曝現況　姊突敲房門吐「這句」秒尷尬

記者李欣容／專訪

22歲男星徐韜因主演BL劇《紅色氣球》發跡，後來也率續演了《High 5 制霸青春》、《高校英雄傳》、《大崎下》，和資深演員方文琳成為忘年之交，講起初入演藝圈時，全是受到姊姊一句話影響，甚至姊姊還主動示範演戲訣竅，徐韜受不了姊姊的無厘頭，直接笑倒在地。

▲徐韜大二時參加網路節目發跡。（圖／記者林敬旻攝）

徐韜是選秀節目出道，才3年的時間，知名度不算太高，大學一畢業，他就先去當了4個月的兵，日前退伍，正式成為社會新鮮人，演員是他唯一的職業。

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年紀還在能摸索、體驗人生的階段，高中是體育班的他，當初在考大學時其實有想過，將來要找個穩定的職業，所以也選了一個穩定的科系－資訊管理，但卻走向演藝圈這條，跟穩定八竿子打不著的職業，「我被我姊說服了，那時候我上了一個網路節目，工作人員有問我要不要參加比賽，她就說，『去啊！就當打工』，我媽也不知道在興奮什麼，就很支持。」

▲徐韜日前剛退伍。（圖／記者林敬旻攝）

說到姊姊，徐韜話匣子停不下來，兩人只差1歲，姊姊的聚會他也會出席，兩人無話不談，就像是朋友，就連他演了第一部戲《紅色氣球》時，他發現姊姊有在偷偷follow，有次姊姊語重心長「教」他演戲，他笑倒在地，「我叫她先示範給我看啊，沒想到她還真的演，有0.5秒的沈默，然後我們兩個笑翻，她自己也覺得演得太爛了！」

▲徐韜模仿姊姊教他演戲，笑到肚子痛。（圖／記者林敬旻攝）

在《大崎下》中，徐韜飾演方文琳兒子，兩人私下感情很好，就連他退伍時，方文琳還有約他吃飯，徐韜說：「文琳姐很像小朋友，心態很活潑，每次都跟我說，不要緊張啊，這沒什麼，演就對了，讓我很放鬆。」

▲徐韜和方文琳亦師亦友。（圖／記者林敬旻攝）

兩人第一次見面時，是在試鏡中，導演直接讓他們對戲，徐韜初生之犢不畏虎，只顧著興奮，「那時候想起來膽子滿大，腎上腺素被激發，我完全沒想到跟我對戲的是大前輩，都忘了要緊張。」也不知當時是否有沒盡到的禮數，現在想來，都替自己捏把冷汗。

▲徐韜自認個性很ㄍㄧㄥ。（圖／記者林敬旻攝）

徐韜個性外向活潑，但也鑽牛角尖，他老嚷嚷著要改掉很ㄍㄧㄥ的個性，但每次話到嘴邊，面對家人，卻又本能的報喜不報憂，他知道演藝圈和他當初所想的穩定生活不同，「我不會強求，或怪工作不穩定，因為我進來前就知道，這沒辦法改變。」

因為喜歡演戲，他也還年輕，有本錢慢慢磨練，失敗從不在他的擔心之內，現階段他則專心鍛鍊身材，把當兵變胖的脂肪消滅，準備迎接全新挑戰。

▲徐韜現在是全職演員。（圖／記者林敬旻攝）