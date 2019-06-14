ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／《紅色氣球》男星退伍曝現況　姊突敲房門吐「這句」秒尷尬

記者李欣容／專訪

22歲男星徐韜因主演BL劇《紅色氣球》發跡，後來也率續演了《High 5 制霸青春》、《高校英雄傳》、《大崎下》，和資深演員方文琳成為忘年之交，講起初入演藝圈時，全是受到姊姊一句話影響，甚至姊姊還主動示範演戲訣竅，徐韜受不了姊姊的無厘頭，直接笑倒在地。

▲徐韜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐韜大二時參加網路節目發跡。（圖／記者林敬旻攝）

徐韜是選秀節目出道，才3年的時間，知名度不算太高，大學一畢業，他就先去當了4個月的兵，日前退伍，正式成為社會新鮮人，演員是他唯一的職業。

請繼續往下閱讀...

年紀還在能摸索、體驗人生的階段，高中是體育班的他，當初在考大學時其實有想過，將來要找個穩定的職業，所以也選了一個穩定的科系－資訊管理，但卻走向演藝圈這條，跟穩定八竿子打不著的職業，「我被我姊說服了，那時候我上了一個網路節目，工作人員有問我要不要參加比賽，她就說，『去啊！就當打工』，我媽也不知道在興奮什麼，就很支持。」

▲徐韜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐韜日前剛退伍。（圖／記者林敬旻攝）

說到姊姊，徐韜話匣子停不下來，兩人只差1歲，姊姊的聚會他也會出席，兩人無話不談，就像是朋友，就連他演了第一部戲《紅色氣球》時，他發現姊姊有在偷偷follow，有次姊姊語重心長「教」他演戲，他笑倒在地，「我叫她先示範給我看啊，沒想到她還真的演，有0.5秒的沈默，然後我們兩個笑翻，她自己也覺得演得太爛了！」

▲徐韜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐韜模仿姊姊教他演戲，笑到肚子痛。（圖／記者林敬旻攝）

在《大崎下》中，徐韜飾演方文琳兒子，兩人私下感情很好，就連他退伍時，方文琳還有約他吃飯，徐韜說：「文琳姐很像小朋友，心態很活潑，每次都跟我說，不要緊張啊，這沒什麼，演就對了，讓我很放鬆。」

▲徐韜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐韜和方文琳亦師亦友。（圖／記者林敬旻攝）

兩人第一次見面時，是在試鏡中，導演直接讓他們對戲，徐韜初生之犢不畏虎，只顧著興奮，「那時候想起來膽子滿大，腎上腺素被激發，我完全沒想到跟我對戲的是大前輩，都忘了要緊張。」也不知當時是否有沒盡到的禮數，現在想來，都替自己捏把冷汗。

▲徐韜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐韜自認個性很ㄍㄧㄥ。（圖／記者林敬旻攝）

徐韜個性外向活潑，但也鑽牛角尖，他老嚷嚷著要改掉很ㄍㄧㄥ的個性，但每次話到嘴邊，面對家人，卻又本能的報喜不報憂，他知道演藝圈和他當初所想的穩定生活不同，「我不會強求，或怪工作不穩定，因為我進來前就知道，這沒辦法改變。」

因為喜歡演戲，他也還年輕，有本錢慢慢磨練，失敗從不在他的擔心之內，現階段他則專心鍛鍊身材，把當兵變胖的脂肪消滅，準備迎接全新挑戰。

▲徐韜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐韜現在是全職演員。（圖／記者林敬旻攝）

推薦閱讀

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

快訊／謝忻沈默一天269字手寫道歉　「Grace對不起妳」

快訊／謝忻沈默一天269字手寫道歉　「Grace對不起妳」

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

謝忻「向正宮道歉信」引爆正反筆戰！　網分析：背後另有目的

謝忻「向正宮道歉信」引爆正反筆戰！　網分析：背後另有目的

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡

謝忻狂飆「3大金句」！　 神隱30小時羞恥心爆發連6次道歉

謝忻狂飆「3大金句」！　 神隱30小時羞恥心爆發連6次道歉

「謝忻是傻女孩」！　邵庭：阿翔該被罵，為什麼他好像沒事一樣

「謝忻是傻女孩」！　邵庭：阿翔該被罵，為什麼他好像沒事一樣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

快訊／謝忻沈默一天269字手寫道歉　「Grace對不起妳」

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

謝忻「向正宮道歉信」引爆正反筆戰！　網分析：背後另有目的

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

紅色氣球, 徐韜, 方文琳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 專訪／《紅色氣球》男星退伍曝現況　姊突敲房門吐「這句」秒尷尬
  2. 隋棠毒手剪壞老三Olie頭髮！　捲毛炸開「撞臉豹子頭」…網一看笑噴：悲劇了
  3. YG知道B.I吸毒！把藝人送去「排毒」　梁鉉錫威脅：對付妳不難
  4. 《女神降臨》繆思級作家認：卸妝差很大！　「素顏滿臉痘＋坑巴」
  5. 韓瑞希認運毒給B.I：我一直阻止他！　再爆YG「送藝人到日本排毒」
  6. 直擊／瀧澤秀明秘訪台！Hey! Say! JUMP也來了　親切秀中文問好
  7. 雙魚男愛搞外遇TOP1！　唐綺陽10年前超神驗證…100％吻合「阿翔偷吃理由」
  8. 《聲林2》海選最終章20搶5進棚　15日下午3點全程直播
  9. 「15萬人同時開IG看泰勒絲直播」　才剛聽見新專輯名…畫面一片白全當機了！
  10. 《Voice3》最孤僻又封閉...他其實只是不想傷害最愛的人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366