ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

B.I買毒「關鍵人物」爆是WINNER李昇勳！　當YG左右手…私約韓瑞希掩蓋醜聞

記者張筱涵／綜合報導

南韓經紀公司YG娛樂近來旗下藝人風波不斷，就連社長梁鉉錫（楊賢碩）也被爆出性招待消息，在B.I爆出涉嫌買毒退團後，律師房政賢（音譯，방정현）才說還有另一YG男團也牽涉這個案件，這個人的身分很快就被曝光是WINNER成員李昇勳。

▲B.I涉嫌買毒退團也遭YG娛樂除名。（圖／翻攝自B.I IG）

▲B.I涉嫌買毒退團也遭YG娛樂除名。（圖／翻攝自B.I IG）

請繼續往下閱讀...

據韓媒《DISPATCH》報導，「WINNER李昇勳是關鍵人物」，因為韓瑞希透露李昇勳曾在2016年6月1日傳「秘密訊息」問「妳在哪」、「妳最近有跟金韓彬見面嗎」，簡單回答大概一個月前見過後，對方突然說有很重要的事情要說而且要馬上回覆，接著就收到一個沒看過的電話號碼便打過去。

韓瑞希說李昇勳在電話中表示「B.I在公司（毒品）檢查時被抓到，說是和妳一起吸的」，同時被緊急約到YG娛樂公司附近見面，怎料一到約定場所見到的人不是李昇勳，而是YG娛樂專門處理事情的K。K表示：「我是代替昇勳來的，B.I的事情是秘密，如果出事就打給我。」

▲李昇勳緊急約韓瑞希見面，結果真的要和對方見面的人是K。（圖／翻攝自WINNER IG）

▲李昇勳緊急約韓瑞希見面，結果真的要和對方見面的人是K。（圖／翻攝自WINNER IG）

結果韓瑞希2016年8月22日涉嫌違反毒品相關條例被緊急逮捕，第一時間就承認了自己有吸毒外，對B.I（金韓彬）的事情沒有多說，在聊天紀錄的證據前還是只說「我沒有提供毒品給他」，接著因為沒有湮滅證據或逃跑的可能性被放出，一離開警察局她馬上打給K。

當天和K見面後表達調查過程中沒有多說什麼，但韓瑞希隔天還是被叫到YG娛樂7樓辦公室，也就是社長辦公室所在的樓層，當時梁鉉錫說「我會把手機關機，妳也關吧，不要錄音」把韓瑞希的手機搶走後才開始提問、勸導、強迫，甚至被說「活得善良一點吧」，這段壓迫性談話共進行了1個小時半左右。

▲韓瑞希拍下在YG娛樂的廁所想證明自己真的有被叫到梁鉉錫辦公室。（圖／翻攝自DISPATCH臉書）

▲韓瑞希拍下在YG娛樂的廁所想證明自己真的有被叫到梁鉉錫辦公室。（圖／翻攝自DISPATCH臉書）

韓瑞希害怕地心想不論如何一定要讓這個談話有證據，因此騙梁鉉錫說要打給媽媽拿回了手機，在廁所看見YG娛樂海報馬上拍下，同時也拍到了自己的身影：「因為這件事情總有一天會被爆出來的。」

這件事情就在K的處理、韓瑞希閉口不談的情況下度過了平靜的3年，B.I還是正常進行演藝活動，如今整件事情被翻出，B.I因對毒品的好奇而斷送演藝生涯，李昇勳成了幫忙掩蓋B.I涉嫌毒品案的嫌疑犯，YG娛樂到截稿前都還沒做出官方回應。

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

推薦閱讀

鄭允浩找BoA合唱：我是她少數的好友　回歸藏復仇者聯盟玄機

鄭允浩找BoA合唱：我是她少數的好友　回歸藏復仇者聯盟玄機

Somi出道「只播MV給記者看」：還在編舞、錄音　全場傻眼了

Somi出道「只播MV給記者看」：還在編舞、錄音　全場傻眼了

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡

抓到了！警察3年前包庇鄭俊英「脫罪SOP曝光」　致10女遭性侵

抓到了！警察3年前包庇鄭俊英「脫罪SOP曝光」　致10女遭性侵

秀智聲援網紅反被告！判決出爐「需賠償2000萬」　網傻眼：善良錯了嗎？

秀智聲援網紅反被告！判決出爐「需賠償2000萬」　網傻眼：善良錯了嗎？

B.I買毒對話「警方3年前就知情」　韓媒爆：YG社長私約藥頭⋯回頭秒翻供

B.I買毒對話「警方3年前就知情」　韓媒爆：YG社長私約藥頭⋯回頭秒翻供

快訊／B.I涉買毒：想吸一輩子　對話A真實身份是「T.O.P前女友韓瑞希」

快訊／B.I涉買毒：想吸一輩子　對話A真實身份是「T.O.P前女友韓瑞希」

金泰希產第二胎倒數！　爆砸7千萬買房「為了Rain搬去美國」

金泰希產第二胎倒數！　爆砸7千萬買房「為了Rain搬去美國」

THE BOYZ來台舉辦FAN-CON 看《阿拉唷》拿巡迴門票！

THE BOYZ來台舉辦FAN-CON 看《阿拉唷》拿巡迴門票！

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

快訊／謝忻沈默一天269字手寫道歉　「Grace對不起妳」

謝忻「向正宮道歉信」引爆正反筆戰！　網分析：背後另有目的

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡

謝忻狂飆「3大金句」！　 神隱30小時羞恥心爆發連6次道歉

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

YG, 梁鉉錫, 楊賢碩, WINNER, 李昇勳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 台灣情侶詐死賺保險金　律師爆「一條龍服務」1萬搞定
  2. Grace超正還被阿翔出軌！　她曝關鍵原因：每天吃米其林也想吃廚餘啊
  3. B.I買毒「關鍵人物」爆是WINNER李昇勳！　當YG左右手…私約韓瑞希掩蓋醜聞
  4. 阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上
  5. 阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度
  6. 「謝忻是傻女孩」！　邵庭：阿翔該被罵，為什麼他好像沒事一樣
  7. 瘋電影／MIB星際戰警：跨國行動　凡救過必留下感激
  8. 蕾菈反擊《玩很大》被罵　「扮女鬼趴後座嚇慘趙哥」：自己也不會還酸我！
  9. 《X戰警：黑鳳凰》原始結局曝光！導演承認：跟《驚奇隊長》有點像
  10. 佘詩曼「按讚反送中」微博被譙爆！　深夜急收回：我本人愛國愛港

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366