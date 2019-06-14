B.I買毒「關鍵人物」爆是WINNER李昇勳！　當YG左右手…私約韓瑞希掩蓋醜聞

記者張筱涵／綜合報導

南韓經紀公司YG娛樂近來旗下藝人風波不斷，就連社長梁鉉錫（楊賢碩）也被爆出性招待消息，在B.I爆出涉嫌買毒退團後，律師房政賢（音譯，방정현）才說還有另一YG男團也牽涉這個案件，這個人的身分很快就被曝光是WINNER成員李昇勳。

▲B.I涉嫌買毒退團也遭YG娛樂除名。（圖／翻攝自B.I IG）

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據韓媒《DISPATCH》報導，「WINNER李昇勳是關鍵人物」，因為韓瑞希透露李昇勳曾在2016年6月1日傳「秘密訊息」問「妳在哪」、「妳最近有跟金韓彬見面嗎」，簡單回答大概一個月前見過後，對方突然說有很重要的事情要說而且要馬上回覆，接著就收到一個沒看過的電話號碼便打過去。

韓瑞希說李昇勳在電話中表示「B.I在公司（毒品）檢查時被抓到，說是和妳一起吸的」，同時被緊急約到YG娛樂公司附近見面，怎料一到約定場所見到的人不是李昇勳，而是YG娛樂專門處理事情的K。K表示：「我是代替昇勳來的，B.I的事情是秘密，如果出事就打給我。」

▲李昇勳緊急約韓瑞希見面，結果真的要和對方見面的人是K。（圖／翻攝自WINNER IG）

結果韓瑞希2016年8月22日涉嫌違反毒品相關條例被緊急逮捕，第一時間就承認了自己有吸毒外，對B.I（金韓彬）的事情沒有多說，在聊天紀錄的證據前還是只說「我沒有提供毒品給他」，接著因為沒有湮滅證據或逃跑的可能性被放出，一離開警察局她馬上打給K。

當天和K見面後表達調查過程中沒有多說什麼，但韓瑞希隔天還是被叫到YG娛樂7樓辦公室，也就是社長辦公室所在的樓層，當時梁鉉錫說「我會把手機關機，妳也關吧，不要錄音」把韓瑞希的手機搶走後才開始提問、勸導、強迫，甚至被說「活得善良一點吧」，這段壓迫性談話共進行了1個小時半左右。

▲韓瑞希拍下在YG娛樂的廁所想證明自己真的有被叫到梁鉉錫辦公室。（圖／翻攝自DISPATCH臉書）

韓瑞希害怕地心想不論如何一定要讓這個談話有證據，因此騙梁鉉錫說要打給媽媽拿回了手機，在廁所看見YG娛樂海報馬上拍下，同時也拍到了自己的身影：「因為這件事情總有一天會被爆出來的。」

這件事情就在K的處理、韓瑞希閉口不談的情況下度過了平靜的3年，B.I還是正常進行演藝活動，如今整件事情被翻出，B.I因對毒品的好奇而斷送演藝生涯，李昇勳成了幫忙掩蓋B.I涉嫌毒品案的嫌疑犯，YG娛樂到截稿前都還沒做出官方回應。