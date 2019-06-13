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宛宛兒逼問：喜歡我哪裡？　男友脫口「膚淺答案」…網全被閃爆！

記者李湘文／綜合報導

網路紅人宛宛兒個性大喇喇，跟男友「哥哥」交往也越來越閃，常透過社群網站分享情侶趣事。她近日也上傳1支影片，接連問男友「最喜歡宛宛兒什麼地方」、「覺得宛宛兒最迷人的地方在哪裡」、「宛宛兒最棒的優點」，對方的答案直接閃爆所有粉絲！

▲宛宛兒問男友「喜歡我哪裡」。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

▲宛宛兒常跟男友放閃。（圖／翻攝自宛宛兒Instargam）

影片中，宛宛兒雖然沒讓男友的臉入鏡，但從頭到尾跟對方依偎在一起，大方展現親密一面。她提問：「請問！你最喜歡宛宛兒什麼地方？」對方想了一下，誠實回答：「咖稱（屁股）。」當場害宛宛兒笑噴，還再度確認「就這樣？」，吐槽對方的答案「有點膚淺」。

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▲宛宛兒問男友「喜歡我哪裡」。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

▲宛宛兒問男友「喜歡我哪裡」，答案閃翻。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

宛宛兒繼續提出其它問題，要男友回答「宛兒最迷人的地方在哪裡」，誰料對方的答案還是1句「咖稱」，被要求複選就說「咖稱…邊」，害她當場笑翻。最後，宛宛兒問「最棒的優點」，男友也還是堅持「咖稱很漂亮」，讓她只能爆笑吐槽：「這是什麼回答啦～威～好膚淺但又好笑。」

雖然影片不長，男友的答案也被宛宛兒吐槽膚淺，但還是讓許多粉絲大呼「被閃瞎了眼」、「可愛」。宛宛兒之後也上傳自己回答同樣問題的影片，坦然表示最喜歡男友眼睛，因為又大又漂亮，最喜歡對方為自己做的事則是倒水、拿衛生紙等等，大方分享戀愛中甜蜜的點滴。

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