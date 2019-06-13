Gail拍廣告超緊張　一聽到「關鍵字」瞬間笑了

記者許逸群／台北報導

有天才音樂少女之稱、年僅13歲的「蓋兒」Gail Sophicha，今年成為SUGAR手機的品牌代言人，青春活力的形象更為手機注入「青春萌勢力」全新氣象！她為新機特別獻聲，錄製了專屬鈴聲與鬧鈴，在每通來電與每日的起床鬧鈴，都能聽到「蓋兒」的聲音，讓喜愛的偶像就像隨時在身旁一樣！

▲「蓋兒」Gail Sophicha拍攝手機代言。（圖／SUGAR）

Gail日前在拍攝廣告時，其實起先有些緊張，較放不開，有工作人員見狀開玩笑地說「珍珠奶茶來了」，Gail一聽當場笑了出來，心情也瞬間放鬆。Gail近年當空中飛人泰國、台灣兩邊跑，相當欣賞台灣人善良熱情的性格，也曾說過特別喜歡台灣的珍珠奶茶，身邊的工作夥伴也都記在心裡。

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▲「蓋兒」Gail Sophicha成為許多廠商的新寵。（圖／SUGAR）

來自泰國來台參加選秀節目《聲林之王》的Gail，驚人的歌唱實力技壓全場，每次登場都是注目的焦點，招牌甜美笑容更是圈粉無數，人氣為眾多選手之冠。除了音樂天分外，她認真克服語言困難，無懼挑戰國語rap與台語歌，標準的咬字讓人印象深刻，才華不容小覷，如今也成為許多廠商的「新寵」。