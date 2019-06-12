等9年！首座LUXE廳引進台灣　RealD終極銀幕「畫面無鬼影」

記者洪文／綜合報導

娛樂技術與形式日新月異，電影院為了維持其在觀眾心中的吸引力，追求視覺與整體體驗的不可取代性，開始優化的3D、大銀幕體驗做出區隔。美國影像技術公司RealD和老牌影院in89豪華合作，進軍台灣市場，推出了一款支持李安導演《比利·林恩的中場戰事》紐約世界首映的革命性銀幕，和in89豪華打造大銀幕品牌LUXE: A RealD Experience。

▲台灣首座LUXE廳盛大開幕。（圖／RealD提供）



台灣首座LUXE影廳今天在in89豪華盛大舉行開幕活動，RealD副總裁及亞太區總經理陳永文特別到場將這項全新科技介紹給台灣觀眾認識，陳永文表示：「RealD 的一直在尋找影像技術鏈中各種優化與創新，因為不斷創新，才能把觀眾留在影院。我們也非常榮幸能把最好的技術帶給台灣的觀眾。」

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活動也邀請曾在此拍攝夯劇《我們與惡的距離》的攝影師陳克勤舊地重遊，以他專業攝影的身分來分享LUXE廳、RealD終極銀幕的體驗心得，他日前分別體驗LUXE影廳2D《X戰警：黑鳳凰》與3D《哥吉拉》，對3D效果直呼「很讚」，他坦言許久沒看3D電影，好奇問「現在3D都比較不暈了嗎？」直接點出RealD與眾不同的3D卓越表現。

為了推出台灣首座LUXE影廳，西門町in89豪華影城與RealD都較以往慎重，今天開幕活動與FOX MOVIES、爆米花看電影獨家合作，舉行《MIB星際戰警：跨國行動》LUXE體驗場，全場嘉賓都以「黑衣人」造型亮相。日前影城也提前舉辦《阿拉丁》3D放映體驗場給一般觀眾，立即做出口調研，接近7成的受訪者表示願意選擇3D格式，而有達9成觀眾願向朋友推薦銀幕的體驗。觀眾也在臉書留言表示「整場看下來不會頭暈，立體無死角」、「不會有重影疊字」、「LUXE終極銀幕3D畫面真的美炸」。

2016年, RealD終極銀幕亮相於紐約電影節，播映導演李安極具科技革新地位的《比利·林恩的中場戰事》，透過RealD終極銀幕，卓越呈現120幀、4K、3D的放映規格，無論視覺、聲光效果都最接近作品原貌。值得一提的是，終極銀幕的生產過程還有一個「台灣之光」的小故事。

RealD 過去一直以全球市佔率五成的3D放映領導品牌著稱。4年前也稍轉路線推出LUXE: A RealD Experience的大銀幕品牌，強調整體視聽體驗的升級。這次全台首座的LUXE是全球第80個，華語地區第61個LUXE廳。

LUXE包含兩項RealD核心技術：RealD 3D與RealD終極銀幕，也包含RealD設定的相關視聽配置與空間設計標準。

RealD 3D眾所皆知帶來較高亮度的3D畫面。而終極銀幕則具有92%超高反射率，讓更多光量留在銀幕上，呈現出更通透更亮的畫面，大大改善過去觀眾對3D電影總是「蒙一層灰」的印象，清晰且真實的表現出畫面細節，色彩豐富性也隨之提升，加上終極銀幕優越的立體對比度 (stereo contrast) 主打畫面及字幕「無鬼影」。RealD 希望透過LUXE 一改台灣觀眾觀看3D的反感與困擾。除了視覺上的享受，LUXE巨幕廳對聲音系統同樣有超高標準，需要配備杜比Atmos（全景聲）或DTS沈浸音，最低門檻需達到7.1聲道立體聲。

RealD 終極銀幕研發9年，在尋找量產供應商階段曾遇到瓶頸，因其所需精密的光學鍍膜，雷射與奈米等技術要求。在包括韓國的20家候選廠商中，RealD最終選擇在台南一家在光學膜、量子點膜技術十分傑出的生產夥伴。目前全球近200塊RealD終極銀幕皆來自台南。3年前李安在一場與《比利·林恩的中場戰事》相關的座談會上就表示「全世界最好的銀幕，是我老家台南做的...」背後蘊藏「台灣之光」的小故事。