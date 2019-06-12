《大時代》都播了246集…「消失的志琳」終於要登場！　演員身分曝光

記者李湘文／綜合報導

本土劇《大時代》自2018年7月開播，至今已經播出246集，恩怨情仇早就無限展開，但其實還有一個角色遲遲沒登場，那就是李承淵和孫如貞的女兒志琳。好不容易，飾演李承淵的江俊翰11日發文預告「前世情人」即將登場，而扮演志琳的演員身分也被挖出，原來早就跟江俊翰合作過！

▲《大時代》志琳終於要登場了！（圖／翻攝自臉書／江俊翰的Home）

「李志琳」一角原定由張家瑋飾演，但因為角色遲遲沒有登場，她後來便改演「游素素」，志琳也從片頭消失，引起觀眾好奇該角色究竟還存不存在。不過，如今江俊翰終於帶來消息，在臉書PO出跟一名神秘女子的合照，宣告志琳登場：「終於，傳說中淵把拔的前世情人，就快要出現了！大家猜猜看她到底素隨啊？」

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▲粉絲猜測「志琳」就是夏宇禾。（圖／翻攝自臉書／江俊翰的Home）

雖然江俊翰遮住了志琳的臉，但有網友翻出先前的採訪影片，發現似乎就是曾在《風水世家》演出江俊翰前妻的夏宇禾（鍾雅如）。雖然消息還沒證實，不過網友對比江俊翰PO的照片，都覺得外型跟夏宇禾非常像，大呼期待「夫妻倆」再度合作，也好奇志琳將會有什麼樣的演出。

▲夏宇禾曾在《風水世家》跟江俊翰演夫妻。（圖／翻攝自臉書／夏宇禾）