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劉寅娜台北遇見「孔劉朋友」！YG剛好爆醜聞...燦笑敬業代言

記者吳孟庭／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的YG娛樂今（12日）早爆出所屬公司男團iKON的隊長B.I買毒醜聞，正巧旗下藝人劉寅娜也剛好造訪台灣出席活動。主持人黃子佼一開口就介紹他自己是「孔劉的朋友」，逗得她樂翻，訪問期間不斷提到代言產品，十分敬業，甚至稱讚「台灣根本是天堂」，希望大家多多邀請她來！

▲▼韓女星劉寅娜擔任面膜代言人。（圖／記者湯興漢攝）

▲劉寅娜來台出席美妝保養品活動。（圖／記者湯興漢攝）

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劉寅娜二度跨海來台，這次受邀擔任台灣面膜品牌未來美的代言人，她穿著純白洋裝亮麗登台，先用中文說「大家好」，並表示好久沒見到大家，感到很幸福。無巧不巧她的母公司YG娛樂又有藝人在韓捲入吸毒疑雲，但主辦單位早早要求今天「不接受提問娛樂問題、不開放媒體訪問」，巧妙避開敏感話題。

▲▼韓女星劉寅娜擔任面膜代言人。（圖／記者湯興漢攝）

▲劉寅娜以一身白洋裝亮麗登場。（圖／記者湯興漢攝）

《鬼怪》是劉寅娜代表作之一，而男主角孔劉每次來台的主持人都是黃子佼，這次黃子佼剛好擔任她活動主持，他開口就向劉寅娜介紹自己：「我是孔劉的朋友！」讓劉寅娜大感意外，一邊驚喜一邊張嘴大笑，不過黃再補充：「但他認識的主持人也不多啦！」

談到劉寅娜近況，她表示自己拍完《觸及真心》後，現在正在休息，「我是屬於挑選作品比較慎重的類型，《觸及真心》是《鬼怪》之後久違的角色，拍完後現在一邊休息、一邊很認真的運動，休息時間還會回去看自己的作品。」

▲▼韓女星劉寅娜擔任面膜代言人。（圖／記者湯興漢攝）

▲劉寅娜多次被主持人黃子佼逗笑。（圖／記者湯興漢攝）

當然曾是美妝節目主持人，現在又擔任面膜代言人的劉寅娜，講到保養也不吝分享秘訣，「不知道看不看得出來，其實我是乾性肌膚，所以何時何地都非常注重保濕。尤其拍戲的時候，一早就上好妝，常常到凌晨都是上妝狀態，照明燈會讓皮膚更乾燥。」但是台灣氣候比南韓潮濕，她大讚，「台灣根本天堂，氣候很好，人又很親切。」

劉寅娜也說，「我覺得習慣很重要，每天起床一睜眼，我會先在床上做伸展10分鐘，不但有助於血液循環，還可以維持體態。吃的東西也很重要，吃什麼就會成為你的身體，我會強迫自己一定要吃水果跟蔬菜。至於提臀可以加強大腿的線條，我會在深蹲的時候敷8分鐘面膜（本次代言的品牌）。」黃子佼大讚這個代言人真的請對了！

▲▼韓女星劉寅娜擔任面膜代言人 。（圖／記者湯興漢攝）

▲劉寅娜不時提到代言產品，十分盡責。（圖／記者湯興漢攝）

整場記者會劉寅娜大方分享保養祕訣，也被黃子佼逗得開心，更熱情表示，「大家隨時找我，我都會來跟大家見面，雖然美麗的祕訣沒有一定，但希望可以把我的精神、身材或皮膚管理的方法告訴大家，就算下雨、下雪也好，都會來跟大家見面。」

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關鍵字

劉寅娜, 黃子佼, 孔劉, YG, 日韓風

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