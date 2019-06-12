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任賢齊高雄首開唱　八三夭爆他曾「騎125殺來錄音室」

記者蔡琛儀／台北報導

任賢齊出道29年，本週日(16日)將首度在高雄演出，今年3月才在高雄巨蛋舉辦演唱會的八三夭，過去推出單曲《乾啦乾啦》時，任賢齊就曾兩肋插刀合唱獻聲並拍攝MV，這次他們一聽到任賢齊即將在高雄開唱，更是義不容辭的拍攝宣傳影片，展現出八三夭對於任賢齊的感謝。

▲▼任賢齊,八三夭。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲▼任賢齊開唱，八三夭義氣相挺錄影片替他宣傳。（圖／高雄流行音樂中心提供）

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▲▼任賢齊,八三夭。（圖／高雄流行音樂中心提供）

八三夭提到，對任賢齊的印象就如同他的演唱會名稱「男子漢」一般，對於後輩非常的照顧，當時他們在錄製《乾啦乾啦》時，相約配唱的那天下午，任賢齊竟然是騎了一台125的摩托車風塵僕僕地抵達錄音室，因為任賢齊要準備之後的沙漠越野車賽，於是白天先去陽明山跑山練習，讓團員都覺得太酷了。

他們除了為任賢齊的的驚人體力感到佩服，也覺得他對待身邊的人非常的親切又平易近人，團員從他身上學習到，不管在音樂路上的發展如何，都要非常用心地對待自己喜歡的事物。主唱阿璞更記得，發行《最後的8/31》專輯時，當時去看任賢齊的演唱會，那時候任賢齊還邀請八三夭上台，向眾粉絲們介紹宣傳，憶起這段往事，團員都很感謝他長期對後輩的照顧，令他們非常感念及感動。

演唱會目前還有少數票券，歌迷們可以把握最後機會，購票請洽iNDIEVOX售票系統。

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