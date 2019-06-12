成龍曝與房祖名無話可說　「像看到鬼」...父子零電話

記者蔡琛儀／台北報導

「影壇大哥」成龍推出睽違17年的新專輯《我還是成龍》，今（12日）舉辦發片記者會，專輯中收錄的歌曲，是成龍的心內話、自己的故事，有送給老婆林鳳嬌、也有送給兒子房祖名的歌。

▲成龍自虧在當爸爸這方面很笨拙。（圖／記者林敬旻攝）

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房祖名在專輯中擔任出品人，被問是否自己拿錢出來幫老爸發片，成龍笑說：「對，他出錢，從我戶頭拿錢。」專輯中收錄的歌曲 《心痛》則是給兒子房祖名，身為影壇大哥的他，自認做父親有點笨拙，曾在房祖名念國中時，跑到兒子以前念的國小要接他下課；四年前房祖名出事時，他才突然明白什麼叫「擔憂」，現在他不再像過去，將自己所有的期許加諸在兒子身上，「現在覺得隨便他，健健康康沒事發生，能陪我吃飯、喝酒、逛街就好，父母就是這樣，不想給兒子太大壓力 。」

但成龍爆料，因為過去對房祖名管教相當嚴格，導致現在父子倆常是「相對兩無語」的狀況，「見面我跟他沒很多話可說，我坐在那邊，他就跑到另一邊，永遠都好像見到鬼一樣。」兩人講電話的次數是零，每次房祖名都透過第三人向父親傳話，不過成龍樂觀說，相信兒子會知道這首歌曲要傳達給他的愛。

▲房祖名。（圖／翻攝房祖名Instagram）

成龍此次發片，放話是進軍歌壇的最後一張作品，他坦言出專輯相當耗時耗本，這次為了圓自己的心願，將畢生能說的人生故事都說完了，未來可能是公益性質才會再發片；他今天也透露還錄好了一首歌《如果有那麼一天》，當作自己的「遺言」，他有感近期身邊不少好友不告而別，因此老早就將歌曲錄好，留待未來自己生命最後一程時播放。

▲成龍已經將自己的「遺言」錄好成歌。（圖／記者林敬旻攝）