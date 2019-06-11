ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《青春不敗》10周年「G7成員合體」！　善伙驚喜PO照…粉絲感動噴淚了

記者李湘文／綜合報導

還記得10年前超紅的韓綜《青春不敗》嗎？當時這個節目集結當紅女團成員，帶她們到鄉下體驗自給自足的農村生活，讓大家一窺漂亮女偶像真實面貌，吸引不少死忠觀眾。雖然已經過了10年，團隊感情還是很好，近日善伙還上傳了幾張聚會照，立刻勾起粉絲對「G7」的滿滿回憶！

▲《青春不敗》10周年「G7成員合體」。（圖／翻攝自韓網）

▲《青春不敗》初代的「G7」泫雅（左起）、Sunny、孝敏、荷拉、善伙、俞利、Narsha。（圖／翻攝自韓網）

《青春不敗》在2009年播出第1季，從開播就參與錄製的成員共有7位，包括「Brown Eyed Girls」Narsha、「T-ara」孝敏、「Secret」善伙、「Kara」具荷拉、「4minute」泫雅、「少女時代」Sunny、俞利。7人都是當時正紅的女團成員，在節目裡合稱「G7」，雖然後來少女時代和泫雅退出，改由Sori、「f(x)」宋茜、「After School」珠妍補上，但最初的7人仍是粉絲心中的經典組合。

請繼續往下閱讀...

▲《青春不敗》10周年「G7成員合體」。（圖／翻攝自善伙Instagram）

▲《青春不敗》10周年「G7成員合體」。（圖／翻攝自善伙Instagram）

▲《青春不敗》10周年團隊聚會。（圖／翻攝自善伙Instagram）

距離《青春不敗》開播10年，善伙10日在Instagram上傳聚會照，驚喜分享：「青春不敗這麼快就10周年了！」她跟一群夥伴喝酒聚會，其中也包括初代G7成員Narsha、Sunny，還有主持人之一金泰宇。善伙感性道：「我第一次的青不，依然不捨又感謝。青春是不會輸的，青春不敗！」

▲《青春不敗》10周年「G7成員合體」。（圖／翻攝自善伙Instagram）

▲《青春不敗》G7成員來了3位。（圖／翻攝自善伙Instagram）

看到善伙PO的聚會照，不少《青春不敗》的粉絲都被勾起回憶，大呼感動哭「居然已經10年了！我也好想念青不」、「最美好的初代G7」、「我想念G7」、「當年青春不敗真的是最棒的」。粉絲也敲碗希望G7能再次全員到齊，把孝敏、俞利、具荷拉、泫雅也找來，讓大家可以重溫當年追節目的回憶。

推薦閱讀

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

北宜真理褲妹車頭燈超亮！　一過彎「渾圓雪球半顆掉出來」…老司機全嗨了

北宜真理褲妹車頭燈超亮！　一過彎「渾圓雪球半顆掉出來」…老司機全嗨了

丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」

丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

應采兒爆懷二胎了！　「挺凸肚現身孕媽聚會」網求性別曝光：給Jasper妹妹

應采兒爆懷二胎了！　「挺凸肚現身孕媽聚會」網求性別曝光：給Jasper妹妹

張藝興健身被拍！一看「腰間溢出兩坨」網傻了：肚子都贅肉

張藝興健身被拍！一看「腰間溢出兩坨」網傻了：肚子都贅肉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

北宜真理褲妹車頭燈超亮！　一過彎「渾圓雪球半顆掉出來」…老司機全嗨了

丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

青春不敗, 善伙

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 佘詩曼好身材藏14年！　IG破尺度…首PO「邪惡視角泳裝照」
  2. 林志玲「放浪大嫂團」女星懷孕了！　寬鬆帽T飄孕味⋯進出婦產科曝光
  3. 李昇基、朱智勛歐巴都要來！下半年還有18組韓星排隊攻台
  4. 侯佩岑兒問「為什麼要聽妳的？」　愣一下...高EQ反應讚爆
  5. 《青春不敗》10周年「G7成員合體」！　善伙驚喜PO照…粉絲感動噴淚了
  6. 衰！狠毒搶匪綁到「167高智商」人質　2女鬥智結局神反轉
  7. 隱瞞明星身分…出門被路人要合照！　梁詠琪閃婚8年曝異國戀過程
  8. 4.3分史上最慘！　HBO選了《冰與火》結局角逐「艾美獎最佳編劇」
  9. 拿下坎城影帝的大作北影看得到啦！《痛苦與榮耀》阿莫多瓦橫跨32年最終章
  10. 相愛4年…嫩尪「鹹濕告白」　鍾麗緹回春：變心怦怦跳的少女！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366