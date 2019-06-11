《青春不敗》10周年「G7成員合體」！　善伙驚喜PO照…粉絲感動噴淚了

記者李湘文／綜合報導

還記得10年前超紅的韓綜《青春不敗》嗎？當時這個節目集結當紅女團成員，帶她們到鄉下體驗自給自足的農村生活，讓大家一窺漂亮女偶像真實面貌，吸引不少死忠觀眾。雖然已經過了10年，團隊感情還是很好，近日善伙還上傳了幾張聚會照，立刻勾起粉絲對「G7」的滿滿回憶！

▲《青春不敗》初代的「G7」泫雅（左起）、Sunny、孝敏、荷拉、善伙、俞利、Narsha。（圖／翻攝自韓網）

《青春不敗》在2009年播出第1季，從開播就參與錄製的成員共有7位，包括「Brown Eyed Girls」Narsha、「T-ara」孝敏、「Secret」善伙、「Kara」具荷拉、「4minute」泫雅、「少女時代」Sunny、俞利。7人都是當時正紅的女團成員，在節目裡合稱「G7」，雖然後來少女時代和泫雅退出，改由Sori、「f(x)」宋茜、「After School」珠妍補上，但最初的7人仍是粉絲心中的經典組合。

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▲《青春不敗》10周年團隊聚會。（圖／翻攝自善伙Instagram）

距離《青春不敗》開播10年，善伙10日在Instagram上傳聚會照，驚喜分享：「青春不敗這麼快就10周年了！」她跟一群夥伴喝酒聚會，其中也包括初代G7成員Narsha、Sunny，還有主持人之一金泰宇。善伙感性道：「我第一次的青不，依然不捨又感謝。青春是不會輸的，青春不敗！」

▲《青春不敗》G7成員來了3位。（圖／翻攝自善伙Instagram）

看到善伙PO的聚會照，不少《青春不敗》的粉絲都被勾起回憶，大呼感動哭「居然已經10年了！我也好想念青不」、「最美好的初代G7」、「我想念G7」、「當年青春不敗真的是最棒的」。粉絲也敲碗希望G7能再次全員到齊，把孝敏、俞利、具荷拉、泫雅也找來，讓大家可以重溫當年追節目的回憶。