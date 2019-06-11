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28歲男星「踢足球突休克倒地」！　熬40hrs醒來…聽醫生宣判淚崩：人生沒意義了

記者李湘文／綜合報導

香港新生代男星余德丞去年8月在公園和朋友踢球，未料身體不適退到場邊休息，竟突然休克倒地，被送往醫院急救，昏迷40小時才清醒脫險。雖然活了下來，但他最近錄製電視節目，談到這段經歷，透露生活仍被改變不少，尤其不能再繼續從事喜歡的運動，遺憾到忍不住在鏡頭前淚崩。

▲余德丞被醫生宣判不能再運動，難過淚崩。（圖／翻攝自臉書／Dickson Yu 余德丞）

▲余德丞從小熱愛運動，卻在踢球時倒下昏迷。（圖／翻攝自臉書／Dickson Yu 余德丞）

余德丞在節目《如果這樣生活》中，談到在鬼門關前走一遭的經歷，回想當時只是跟朋友踢個球，覺得身體有點不適，便要求換人，自己到場邊躺下，本來想休息一下，或是閉目養神、喝口水，過一會兒就沒事了，「誰不知道這一躺，就躺了2天。」直到醒來，他才知道情況這麼嚴重。

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▲余德丞被醫生宣判不能再運動，難過淚崩。（圖／翻攝自臉書／Dickson Yu 余德丞）

▲余德丞昏迷40小時才清醒。（圖／翻攝自臉書／Dickson Yu 余德丞）

醫生告訴余德丞，之所以會突然暈倒，是因為心律不整的問題，一般人心跳頂多70、80，但他當時足足飆升到300多，身體自然負荷不了。余德丞回想當時：「很多人以為我醒不過來，甚至醫生都叫我家人要有心理準備。」經歷過這一次，他才明白身體健康有多重要，從此改變了人生看法。

▲余德丞被醫生宣判不能再運動，難過淚崩。（圖／翻攝自YouTube／TVB USA Official）

▲余德丞被醫生宣判不能再運動，難過淚崩。（圖／翻攝自YouTube／TVB USA Official）

▲余德丞被醫生宣判不能再運動，難過淚崩。（圖／翻攝自YouTube／TVB USA Official）

不過，余德丞還是感到遺憾，因為從小就把運動視為人生的全部，卻在昏倒之後，被醫生警告「可能以後不能再做運動」，心裡非常難受：「我還想在球場上拚命，如果真的不能踢球，好像人生就沒什麼意義了。」不過，他認真想想，還是覺得生命比運動重要，因為必須對自己和家人負責，所以最後還是調適心情，接受了這個事實。

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