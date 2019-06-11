老公帶2女開房被抓包…醜聞2年女星點頭演失婚正宮！網氣「腦子進水」大脫粉

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星佟麗婭因演出《北京愛情故事》、《琅琊榜之風起長林》等劇走紅，深邃五官擄獲男、女粉絲的心，2017年老公陳思誠被爆帶2女開房過夜，因此傳出婚變，最後夫妻和好沒有離婚。她近日接演新劇，傳出將飾演一名老公出軌的全職主婦，角色被聯想影射現實婚姻，沒想到更意外引爆脫粉潮。

▲佟麗婭在新劇扮演老公出軌的正宮，引爆脫粉潮。（圖／翻攝自微博／佟麗婭、三十而已）

佟麗婭演出新劇《三十而已》，角色人設是「老公出軌還苦苦挽留的全職太太」，戲裡老公是61歲的劉威，最後用自己的方式挽回婚姻。除了是正宮救婚姻、夫妻年齡相差20多歲，還有戲裡是女二號，並非第一女主角，被粉絲猛Tag痛批「腦子進水嗎」、「嘴巴說要做獨立女性，轉眼就接老公出軌自己原諒的角色，妳這是想把自己的人生多拍幾次給大家看嗎」、「綠帽子戴上癮了，還沒被綠夠」、「不演女二，不演被綠的女人就沒戲拍了嗎？」

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▲佟麗婭參加《三十而已」記者會。（圖／翻攝自微博／佟麗婭、三十而已）

排山倒海的惡評，佟麗婭因此成了熱搜人物，對此劇組出品公司「檸萌影業」表示，網傳的角色人設並不屬實，希望以官方發表的為標準。她晚間也發文回應：「剛收工，看到大家討論挺熱鬧的，現在網路上流傳的角色人設，和我看到的劇本內容有偏差，演員好好演戲是第一位，謝謝大家的關心。」

由於佟麗婭在新劇傳出是女二號，擔任女一號的江疏影因此也受到議論。她在出席活動時回應演員演出順位的爭議，「丫丫（佟麗婭）是我很尊重很喜歡的女演員，我不認為番位（順位）是鑑定一個好演員的標準，我也不介意與任何一個有品質的演員以任何位置出現，包括丫丫。」